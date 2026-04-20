Cluj-Napoca introduce noi reguli stricte pentru trotinetele de închiriat iar utilizatorii nu vor avea nicio posibilitate să le ignore. În premieră națională, trotinetele electrice închiriate vor fi automatizate astfel încât să aplice singure restricţiile de circulație.

În numeroasele incidente în care au fost implicate trotinetele electrice, mai ales după încălzirea vremii, au forțat autoritățile locale din Cluj-Napoca să ia măsuri suplimentare pentru a proteja pietonii, pentru că de cele mai multe ori incidentele se produceau din cauza trotinetiștilor.

Vizate de noile reglementări sunt trotinetele din marile flote, pentru că acestea sunt cel mai des folosite și pot fi automatizate. Astfel, primăria va obliga, prin hotărâre de consiliu local, aceste firme care administrează flotele să-și actualizeze hărțile, în așa fel încât atunci când o trotinetă intră într-o zonă interzisă sau într-un parc să se oprească automat. Practic, să nu mai poată fi folosită până la ieșirea din acea zonă.

În plus, atunci când trotinetele ajung în apropierea școlilor sau grădinițelor, viteza lor să fie limitată la maximum 10 km pe oră, iar după lăsarea întunericului, limita să fie de 20 km pe oră. Specialiștii spun că, folosite necorespunzător, trotinetele electrice pot fi extrem de periculoase, atât pentru pietoni, cât și pentru cel care le folosește. Mai multe orașe din România, printre care Piatra Neamț, Brașov sau Timișoara, le-au interzis deja.

Articolul continuă după reclamă

Numai anul trecut, în România au avut loc 2.700 de accidente cu trotinete electrice, iar două persoane și-au pierdut viața.

Alex Prunean

Întrebarea zilei Credeţi că este nevoie de un alt Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰