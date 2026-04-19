Video Preot jefuit de 60.000 de lei în plină zi, într-un hipermarket. Voia să facă pachete pentru nevoiaşi
Un rus şi un ucrainean fără frică de Dumnezeu au jefuit ziua, în amiaza mare, un preot aflat la cumpărături.
Bărbatul se afla într-un hipermarket - voia să facă pachete pentru nevoiaşi şi avea la el o borsetă cu 60 de mii de lei şi valută. Preotul era urmărit de ceva vreme de cei doi hoţi care, după furt, ar fi încercat să fugă din ţară.
Ba chiar au avut timp să-şi schimbe hainele şi să se bărbierească pentru a nu fi prinşi.
Planul a fost dejucat de poliţişti, iar acum sunt reţinuţi.
