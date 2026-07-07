Plaja secretă din România care îi cucerește pe turiștii sătui de stațiunile aglomerate

Plaje aerisite, apă limpede şi linişte... Nu toată lumea caută distracţia atunci când vorbim despre o escapadă la mare. La Tuzla, 23 August și 2 Mai, vacanța are un alt ritm. Acolo, departe de agitaţia urbană, dar şi de cea specifică a sezonului estival, timpul pare că se opreşte în loc, iar peisajele spectaculoase îi fac pe turişti să revină an după an.

Când e vorba de o vacanţă la mare, nu toată lumea se gândeşte la distracţie. Mulţi turişti preferă liniştea, aşa că pleacă în căutare. Prima oprire: Tuzla. Aici, marea își schimbă culoarea din albastru intens în nuanțe de turcoaz, iar plaja rămâne suficient de aerisită chiar și în plin sezon.

"Am vrut să văd cum este o plajă sălbatică. De obicei am mers an de an într-o staţiune şi am zis că vreau să vin departe de gălăgie şi aglolmeraţie", spune o turistă.

Deşi unele porţiuni de plajă încă sunt închise, muncitorii lucrează la foc continuu ca să termine lucrările. "Eu sper ca în maximum o săptămână să reuşim să deschidem plaja. Băieţii se mişcă. Acum aşteptăm să fie totul gata să întâmpinăm clienţii", a declarat Alexandru Dragnea, administrator plajă

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Plaja unde liniștea e garantată

Un pic mai la Sud, însă, liniştea este garantată. Nu există şezlonguri şi nici beach bar-uri, iar locaţia este un magnet pentru turiştii care revin în fiecare an.

Uneori cel mai frumos lucru pe care îl poţi face la mare este să nu faci nimic. Doar să te aşezi şi să priveşti valurile şi să laşi liniştea să ia locul agitaţiei. La 23 august acesta este adevăratul lux. O plajă aproape sălbatică. unde marea este vedetă.

Ultima oprire este la 2 Mai. Deşi sunt șezlonguri și căsuțe de închiriat, atmosfera rămâne liniștită.

Reporter: Cum te simţi aici în 2 mai şi de ce ai ales această staţiune?

Turist: Căutam o staţiune mai liberă, mai liniştită, fără muzică, fără cluburi şi am venit pentru plajă.

Încă un plus este că pe aceste plaje, prietenii necuvântători sunt bineveniţi.