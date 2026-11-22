Cei care ajung în Poiana Braşov se pot distra, la înălţime, într-un parc inedit, suspendat printre copaci. Turistii pot găsi acolo un traseu labirint, un teren de fotbal suspendat la zece metri înălţime, instalații de echilibru și tobogane la înălțimi amețitoare. Vorbim despre prima pădure educativă din România, creată ca o experienţă imersivă de învăţare, explorare şi mişcare în aer liber.

Este prima pădure educativă din România, un loc în care vârsta chiar nu contează, pentru că distracția este aceeași pentru toată lumea. Nu este vorba doar despre senzații tari, deși le întâlnim din plin în zonă. Nici nu se poate altfel pe astfel de trasee, pentru că sunt plase suspendate, punți, tobogane, trasee realizate din plase deosebit de rezistente și cabluri metalice, întinse printre copacii din Masivul Postăvarul.

Între așa-numita Poiană Mică și stațiunea Poiana Brașov și nu este vorba doar despre senzații tari și adrenalină, ci și despre o experiență de învățare. Copiii de toate vârstele învață aici despre floră, faună și despre tot ce poate oferi mai frumos și mai interesant pădurea. Și, nu în ultimul rând, învățăm să ne ținem echilibrul.