Cursă ca în filme în Cluj-Napoca. Un şofer a gonit nebuneste pe străzile din oraş, cu poliţia pe urmele sale.

O cameră de la bordul unui participant la trafic a surprins momentele. Goana s-a sfârşit cu un accident. Şoferul de 20 de ani a intrat cu maşina într-un gard de beton.

În urma accidentului, un pasager din maşină, în vârstă de 30 de ani, a fost accidentat şi transportat la spital. Şoferul care a provocat incidentul a fost amendat cu 4.360 de lei şi a rămas fără permis pentru 120 de lei.