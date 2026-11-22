Video Urmărire ca în filme în Cluj-Napoca. Un șofer de 20 de ani a fugit de poliție și a intrat într-un gard
Cursă ca în filme în Cluj-Napoca. Un şofer a gonit nebuneste pe străzile din oraş, cu poliţia pe urmele sale.
O cameră de la bordul unui participant la trafic a surprins momentele. Goana s-a sfârşit cu un accident. Şoferul de 20 de ani a intrat cu maşina într-un gard de beton.
În urma accidentului, un pasager din maşină, în vârstă de 30 de ani, a fost accidentat şi transportat la spital. Şoferul care a provocat incidentul a fost amendat cu 4.360 de lei şi a rămas fără permis pentru 120 de lei.
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