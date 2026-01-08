Clopoțelul a sunat, dar ecoul n-a ajuns până pe pârtie. Prima zi de școală a început cu băncile mai mult goale. Vacanța de iarnă a fost greu de lăsat în urmă, iar lecțiile au mai fost amânate cu două zile. În timp ce profesorii făceau prezența la ore, mulți elevi își făceau coborârile pe schiuri sau sanie. În Poiana Braşov, pârtiile au fost pline şi astăzi. Ministerul Educaţiei anunţă că profesorii nu vor accepta scutiri medicale ca pretext pentru prelungirea vacanţei.

"Într-o clasă întreagă. Aveti idee de ce lipsesc colegii vostri? Evident, primesc absente, asta nici nu se discută. Este despre viaţă, despre seriozitate şi despre această complicitate părinte-elev!", spune o profesoară.

La prima oră se numără absenţii! Şi dacă la clasele primare sunt două- trei bănci goale, la liceu bate vântul în sala de clasă.

Reporter: Cum e prima zi de şcoală?

Elev: Horror!

Reporter: De ce?

Elev: Pentru că este frig, suntem clasa a opta, suntem cu examenul. Jumătate nu cred că vin.

"Suntem 8 copii la scoala. Sunt astea două zile şi nu avem ore importante zilele astea joi şi vineri, nu facem nimica.", a spus alt elev.

Reporter: Dar absenţele?

Elev: Le motivează părinţii.

Elev: Mulţumim dirigintei noastre că ne-a lăsat să venim mai tarziu. Ne-a lăsat şi pe noi mai chill, mai relaxat.

Reporter: Câţi absenţi aţi avut?

Elev: 5,6.

Reporter: Şi-au prelungit vacanţa?

Elev: Da, ei. Am un prieten la schi în Italia.

Cine n-a ajuns în Italia, e pe pârtie în Poiană. Gândul la şcoală a alunecat departe de cei mici.

"Dacă nu iese din prima, facem din a doua! Ciuciuuuuu, vine trenuuuul!", spun copiii.

"Îmi place foarte mult pentru ca învat sa schiez.", spune un alt copil.

Reporter: În ce clasă eşti?

Copil: În a patra.

Reporter: Și nu a început școala încă?

Copil:Pentru mine nu, dar începe de luni.

"Nu îmi place așa de mult la școală și sunt bucuroasă pentru că e vacanța asta pentru că am venit la munte.", spune o fetiţă.

"Foarte frumos, foarte bine, suntem fericiți că a nins astăzi, aseară am ajuns. 02 20 copiii învață să schieze.", adaugă o mamă.

Reporter: E o vacanță prelungită?

Mamă: Cam așa ceva.

Părinții sunt, de cele mai multe ori, cei care scutesc elevii de la școală, spun profesorii. Unii au anunțat de ieri pe grupurile claselor că vor absenta în primele două zile.

"Nu sunt toți, undeva între jumătate și două treimi, ca număr așa cât îi văd. Vor primi absențe, evident. Și la fel de evident este că își vor motiva aceste absențe TAIE fie că își vor aduce scutire medicală, fie vor apela la cele TAIE 40 de absențe pe care părinții le pot motiva cu bilet pur și simplu invocând motive personale. 04 46 În România nu este un sistem, sunt țări unde dacă ești văzut pe aeroport în timpul școlii ești amendat, și amenzile sunt mari.", explică Andreia Bodea, director "Ion Luca Caragiale".

"Sunt câteva exemple de genul ăsta, dar nu înseamnă că așa se petrece în toate țările din Occident, că există o poliție a elevilor care îi pândește în aeroporturi, dar într-adevăr la noi legislația e una puțin mai permisivă, chiar dacă avem prevederi în lege cu privire la situații care conduc la abandon școlar. Nu văd motive serioase uitându-mă pe fereastră să înregistrăm absenteism mare în București. Dar există! Da, probabil că da, fiecare școală își gestionează situația. Se pot motiva medical, se pot motiva într-un anumit număr fix și de către părinți.", spune Sorin Ion, secretar de stat la Ministerul Educaţiei.

Și fragmentarea anului în multe module cu vacanță afectează atenția multor copii la ore, spun dascălii.

"Oricum ar fi, cursurile nu durează foarte mult. Primele județe care vor intra în vacanța de schi sunt Cluj, Bistrița-Năsăud și Timiș. Urmează și restul elevilor din toată țara în ultimele săptămâni din luna februarie. Modulul al patrulea, și din nou vacanța. Vacanța de Paște, pe 4 aprilie. Urmează modulul 5 și vacanța de vară, pe 20 iunie.", explică Mădălina Iacob, reporter Observator.

În plus, anul școlar a început și fără ministru pe scaunul de la Educație. După ce Daniel David și-a anunțat demisia pe 22 decembrie, niciun alt ministru nu a fost numit în funcție.

