O elevă de liceu a ajuns la spital, după ce a fost bătută de o altă adolescentă într-o școală din Slatina

Un nou incident în școala românească. O elevă în vârstă de 17 ani de la un liceu din Slatina a fost agresată de o colegă, în vârstă de 16 ani, în timpul unei pauze. Victima a ajuns la spital. Poliţiştii fac cercetări în acest caz.

Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Olt au anunţat că poliţiştii din Slatina au fost sesizaţi, vineri, în jurul orei 9.15, cu privire la faptul că o fată a fost agresată fizic de o colegă, într-un liceu din Slatina.

A ajuns la spital

”Din primele verificări, poliţiştii au stabilit faptul că o minoră de 17 ani, în timp ce se afla la un liceu din municipiul Slatina, în pauză, pe fondul unui conflict spontan, ar fi fost agresată fizic de către o colegă, respectiv o tânără de 16 ani. În urma evenimentului, minora a necesitat îngrijiri medicale, fiind transportată la Spitalul Judeţean de Urgenţă Slatina”, au afirmat reprezentanţii IPJ Olt.

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de lovirea sau alte violenţe. Ei continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care s-a produs incidentul.

Alexandru Badea Like În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro ➜

