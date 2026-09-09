Primăria Capitalei a amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti. Cum funcţionează

Primăria Bucureşti anunţă că a fost amenajată prima trecere de pietoni inteligentă din Capitală, care foloseşte tehnologia pentru a proteja pietonii. Astfel, senzorii detectează intenţia reală de a traversa, iar luminile se aprind, atrăgând atenţia şoferilor că traversează cineva.

”Am amenajat prima trecere de pietoni inteligentă din Bucureşti! Se află pe Şos. Chitilei, la intersecţia cu Str. Prahovei şi este un proiect pilot care foloseşte tehnologia pentru a proteja pietonii la traversare”, au arătat reprezentanţii Primăriei Capitalei, miercuri, într-o postare pe Facebook.

Ei au explicat că sistemul rezolvă o problemă frecventă în oraşe, aceea că şoferii se obişnuiesc cu luminile care clipesc non-stop şi nu le mai observă. În schimb, această trecere modernă se activează doar când este nevoie, prin trei metode.

”Detecţie în 3 straturi: senzorii inteligenţi analizează mişcarea oamenilor de pe margine. Sistemul porneşte semnalizarea doar dacă detectează o intenţie reală de a traversa; Astfel, elimină situaţiile în care luminile s-ar aprinde degeaba (de exemplu, dacă doar treci pe lângă zebră). Semnalizare vizuală dinamică: lămpile tip Flash şi iluminatul LED inteligent pe carosabil se activează exclusiv la prezenţa pietonilor;

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Luminile se aprind doar când pietonul e acolo, atrăgând imediat atenţia şoferilor că cineva chiar traversează în acel moment. Este sigură şi pentru persoanele cu deficienţe de vedere, datorită sistemului acustic integrat şi marcajelor tactile. Folosim acest prim proiect de semaforizare inteligentă pentru a testa cum reacţionează tehnologia în traficul din Bucureşti şi cum se comportă şoferii”, a arătat sursa citată.