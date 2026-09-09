O femeie a cumpărat o peșteră cu 55.000 de euro și apoi s-a mutat în ea. "Insectele sunt colegii mei"

O femeie care este designer de interior a renunțat la viața din Amsterdam pentru a se muta într-o peșteră amenajată din Sicilia. Aceasta spune că noua locuință a ajutat-o să o ia de la capăt după o despărțire dificilă. Viața într-un astfel de spațiu vine însă și cu neajunsuri: umezeală, praf și numeroase insecte.

Shalise Barnes, în vârstă de 30 de ani, a cumpărat proprietatea de 85 de metri pătrați în iunie 2026, cu 55.000 de euro, fără să o vadă înainte. Inițial, intenționa să o renoveze și apoi să o închirieze. După ce a ajuns însă pentru prima dată acolo, spune că s-a îndrăgostit imediat de loc și a decis să se mute definitiv.

Cât o ajung cheltuielile lunare

De atunci, Shalise a transformat peștera într-o locuință confortabilă, cu biblioteci și lumină ambientală. Aici trăiește alături de câinele și cele trei pisici ale sale. Casa are electricitate, apă curentă, bucătărie, baie și un dormitor amenajat la etaj, iar cheltuielile lunare ajung la doar 129 de lire sterline, potrivit DailyMail.

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"Peștera își reglează singură temperatura. E ca și cum aș locui în interiorul pământului. Vara este mai răcoare, iar iarna mai cald. Am o sobă pe peleți pentru sezonul rece și aer condiționat, dar nu cred că va fi nevoie să le folosesc prea des", a povestit ea pentru PA Real Life.

Cum a descoperit proprietatea

Shalise a descoperit proprietatea în timp ce lucra în Sicilia drept consultant imobiliar, ajutând alți oameni să își găsească locuința potrivită. La început, a privit peștera doar ca pe un nou proiect de renovare. În acea perioadă trecea însă printr-o despărțire dificilă și locuia încă în Amsterdam. Simțea că are nevoie de un loc în care să poată începe o nouă etapă a vieții.

"Am decis să rămân pentru a o lua de la capăt. Casa m-a salvat. Mi-a oferit multă liniște și stabilitate într-o perioadă foarte grea", spune ea. Peștera fusese deja transformată într-o locuință de fostul proprietar, în 2006, astfel că Shalise nu a fost nevoită să facă lucrări structurale importante și s-a putut concentra mai ales pe amenajarea interiorului.

Din exterior, proprietatea seamănă cu o casă obișnuită, cu fațadă și ușă de intrare. Odată trecut pragul, însă, spațiul se deschide într-o peșteră de calcar, complet utilată și mobilată. "Era mult mai mare decât mă așteptam, iar tavanele erau mai înalte. Există o bucătărie și o baie în care au fost folosite multe plăci ceramice recuperate", povestește ea. "Din față arată ca o casă normală, dar când deschizi ușa intri direct în peșteră".

La nivelul superior se află dormitorul. Shalise crede că, în trecut, zona respectivă ar fi putut fi folosită de oamenii care aveau grijă de animale. În interior există încă numeroase cârlige care, potrivit ei, ar fi fost folosite pentru animale.

Viața într-o peșteră nu este lipsită de probleme

"În fiecare dimineață trebuie să deschid toate ușile și ferestrele, pentru ca umezeala să nu se acumuleze", explică Shalise. "Trebuie să fac curățenie tot timpul", spune femeia.

O altă provocare o reprezintă insectele și alte viețuitoare care își fac frecvent apariția în casă. "Până acum am găsit trei scorpioni. Nu ai putea locui aici dacă ți-ar fi frică de insecte. Au devenit, practic, colegii mei de casă".

Ultimul său proiect a atras multă atenție pe rețelele sociale. Shalise are peste 65.000 de urmăritori pe Instagram, iar unul dintre videoclipurile în care prezintă peștera a strâns peste 2,9 milioane de vizualizări pe TikTok.

Unii oameni au avertizat-o că ar putea face cancer pulmonar, că locuința s-ar putea inunda sau că pereții ar fi plini de mucegai.

"Mi-au spus chiar că, dacă locuiesc într-o peșteră, o să las demonii să intre în casă", povestește ea. "Încerc să râd de astfel de comentarii, dar există foarte multe idei greșite. Oamenii cred că este periculos sau că oricine ar putea intra în casă".

În ciuda criticilor, Shalise spune că vrea să continue amenajarea peșterii și să o transforme tot mai mult într-un cămin, fără să-i ascundă însă istoria neobișnuită și particularitățile.