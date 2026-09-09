O femeie din Deva a ajuns la spital, după ce a fost muşcată de un câine, în timp ce se îndrepta spre liftul unui bloc. În urmă cu câteva luni, patrupedul mai atacase o persoană. Proprietarul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Incidentul a avut loc în dimineaţa zilei de 8 septembrie. În timp ce se îndrepta spre lift, femeia de 49 de ani s-a trezit atacată de câinele din rasa malinois, care a ieşit dintr-un apartament. Polițiștii au întocmit dosar penal, iar ulterior au dispus măsura reținerii pentru 24 de ore față de proprietarul animalului.

Ce spun poliţiştii

La data de 08 septembrie a.c., la ora 08:04, aceștia au fost sesizați prin numărul unic de urgență 112 cu privire la faptul că o femeie de 49 de ani, din Deva, a fost mușcată de un câine.

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Din primele verificări a reieșit că femeia se deplasa către liftul unui imobil din Deva, moment în care a fost atacată și mușcată de piciorul drept de un câine din rasa malinois, care ar fi ieșit din incinta unui apartament.

În urma incidentului, femeia a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportată cu ambulanța la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Deva.

Polițiștii s-au deplasat la imobil și au identificat proprietarul câinelui, un bărbat de 58 de ani, care nu a putut preciza cu exactitate modul în care câinele a reușit să iasă din apartament, în condițiile în care ușa locuinței ar fi fost închisă.

În cauză, polițiștii Biroului Ordine Publică Deva au întocmit dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin asupra unei persoane, iar în urma administrării mijloacelor de probă au dispus, față de bărbat, măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Deva.