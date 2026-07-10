Războiul dintre primăria celui mai bogat sector din Capitală și unul dintre cei mai cunoscuți operatori de salubritate a ajuns să fie tranșat de instanță. Și, deși Primăria Sectorului 1 a considerat contractul cu Romprest terminat pe 30 iunie 2026, instanța a hotărât, în primă instanță, că actul e valabil până în 2033. Autoritatea locală are de gând să conteste hotărârea. Încearcă să scape de penalități și speră să obțină eșalonarea datoriilor către compania de salubritate. Reprezentanții firmei care ridică gunoiul din sector au transmis că Romprest nu va accepta propunerea primăriei. Locuitorii Sectorului 1 se tem că vor rămâne iarăși cu gunoiul neridicat.

Magistrații Tribunalului București au dat, în primă instanță, câștig de cauză operatorului de salubritate.

"Instanța a constatat că, de drept, contractul este valabil până în 2033 și obligă Sectorul 1 să se abțină de la orice acțiune, act material de natură a aduce atingere duratei contractului", explică Iancu Toader, avocatul firmei de salubritate.

Între timp, autoritatea locală s-a văzut nevoită să suspende contractul de salubritate pe care voia să îl încheie cu o altă firmă.

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"Pe perioada suspendării, Blue Planet nu va presta serviciile prevăzute în contract și nu va încasa nicio plată din bugetul local. Dacă instanța decide că actualul contract cu Romprest continuă, serviciile vor fi asigurate în continuare de Romprest, iar contractul cu Blue Planet va înceta", a fost reacția transmisă de Primăria Sectorului 1.

Reprezentantul Romprest susține că banii pentru care Primăria intenționa să încheie noul contract riscau să lase Sectorul 1 plin de gunoaie.

"Nu ai cum să faci salubritate cu această sumă de bani. Această sumă bugetată de 95,5 milioane de lei este cu aproximativ 40% mai mică decât bugetul actual minim necesar. Gândiți-vă că va fi un haos. [...] Trebuie să respecte aceleași programe, aceleași frecvențe, iar acest buget nu va satisface necesitățile Sectorului 1", spune Iancu Toader.

"Cum ar fi să revenim la acea perioadă? Mizerie? Cine își dorește mizerie?"

"Să fie curățenie, atât."

"Oricum nu e ce trebuie în sector. În general, văd că lumea e nemulțumită. [Reporter: Ce nemulțumiri au?] De mizerie, de gunoi. Suntem totuși considerați sectorul cel mai bogat", spun localnicii.

Datoriile Primăriei S1 către Romprest ajung la aproximativ 250 mil. lei

"Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat o hotărâre prin care cere eșalonarea datoriilor către compania Romprest pentru o perioadă de 2 ani, fără să se mai perceapă penalități. Primăria Sectorului 1 îi cere companiei să fie de acord cu această propunere până la data de 15 iulie. În caz contrar, autoritatea locală transmite că va mai face plăți către companie, însă doar în limita sumelor disponibile la bugetul local", spune reporterul Observator Andreea Milea.

"Practic, ni se impune să renunțăm la sumele care au fost deduse, câștigate pe cale judiciară, și să ni se impună o plată când vrem, cum vrem, cum putem. Romprest nu poate fi de acord cu o eșalonare", a mai declarat Iancu Toader.

Datoriile Primăriei Sectorului 1 către Romprest se ridică la aproximativ 250 de milioane de lei, iar jumătate din sumă reprezintă penalități.