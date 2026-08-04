Primarul unei comune din Iaşi a plecat în vacanţă cu maşina Primăriei, dar a fost oprit de poliţie. Bărbatul şi soţia sa au fost lăsaţi cu bagajele în stradă de poliţişti, după un simplu control de rutină.

Primarul unei comune din Iaşi, lăsat cu bagajele în drum de poliţişti. De ce i-a fost ridicată maşina - Captura Facebook

Primarul comunei Sireţel din judeţul Iaşi a plecat în vacanţă alături de soţie, care e viceprimar, iar cei doi au luat maşina Primăriei. Potrivit IaşiTV, cei doi au devenit rapid pietoni după un control de rutină. Agenţii care i-au oprit au observat, la verificarea actelor, că maşina are asigurarea RCA expirată.

Cei doi au fost daţi jos imediat, iar maşina imobilizată. Plăcuţele de înmatriculare au fost scoase, talonul confiscat, iar vehiculul urcat pe platformă. Primarul din Sireţel este la al doilea mandat, iar soţia sa, înainte de a deveni viceprimar, a dat instituţia în judecată pentru mai multe luni de muncă despre care spune că nu i-ar fi fost plătite.

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