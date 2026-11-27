Un medic din judeţul Hunedoara a devenit erou la înălțime. În timpul unui zbor din Madagascar spre Paris, a salvat viața unei pasagere care a intrat în stop cardiorespirator. La peste 10.000 de metri altitudine, fără aparatură și fără medicamente, Remus Hârșan a luptat aproape 45 de minute pentru a o ține în viață. A reușit, iar femeia a ajuns conștientă la Paris. Medicul roman a fost premiat chiar de căpitanul aeronavei.

Avionul decolase din capitala Madagascarului și se îndrepta spre Paris. După aproape 10 ore, la bordul aeronavei în care se aflau peste 300 de pasageri s-a dat alarma. O femeie de 35 de ani a început să se simtă rău, a intrat în convulsii, s-a prăbușit și s-a lovit la cap. La scurt timp, inima i s-a oprit. Printre pasageri se afla și medicul hunedorean Remus Hârșan....

"O stare de convulsie prin care a căzut și a avut un traumatism cranio-cerebral închis, urmat de alte crize epileptice și de un stop cardiorespirator. În acel moment, am instituit manevrele de resuscitare, cam la 40-45 de minute", a afirmat Remus Hârşan, medic primar în anestezie și terapie intensivă.

La peste 10.000 de metri altitudine, fără aparatură şi fără medicaţie, Remus a început lupta contracronometru pentru salvarea femeii. Şi a reusit. La aterizarea în Paris, femeia era conștientă.

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"Am avut un balon și o mască. Masajul cardiac și ventilația pe mască au făcut diferența, neavând medicație. Doamna a supraviețuit. Au venit echipele de SMURD", a mai spus Remus Hârşan.

În semn de recunoştinţă, căpitanul avionului l-a recompensat pe medicul român.

"Căpitanul m-a premiat cu o sticlă de șampanie și un voucher simbolic de 350 de euro", a explicat medicul primar.

Dincolo de intervenția cu final fericit, medicul vrea să atragă atenția asupra unui lucru: primul ajutor ar trebui să fie o abilitate pe care să o stăpânească fiecare dintre noi.

"Aceste cursuri de suport vital cred că ar trebui făcute în toate școlile, universitățile și toate structurile statului. Se poate face diferența dintre viață și moarte", a conchis Remus Hârşan.

Remus Hârșan este medic primar ATI la Spitalul de Urgență din Petroșani. De-a lungul carierei, a participat și la mai multe misiuni în Afganistan și Irak.