Miruţă: Procurorul de caz a confirmat că drona doborâtă vineri e de provenienţă rusească

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, afirmă că nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri, aceasta fiind de provenienţă rusească.

"Văd un lucru bun ceea ce a decis doamna ministru Ţoiu şi Ministerul Afacerilor Externe. Am purtat discuţii în acest weekend, vinerea trecută. Trebuie ca România să manifeste sub formă de protest diplomatic, pentru că ceea ce s-a întâmplat nu respectă nicio cutumă, nu respectă nicio regulă de drept internaţional. România nu este o ţară aflată în război. România a avut intrat în spaţiu aerian românesc o dronă despre care procurorul de caz a confirmat că este o dronă de provenienţă rusească", a declarat, luni seară, la B1 TV, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Acesta a adăugat că, "atâta timp cât pleacă pe poarta fabricii o dronă într-o anumită ţară, ţara respectivă are o obligaţia de a se asigura că această dronă nu intră pe teritoriul altei ţări fără autorizaţie".

"În cazul de săptămâna trecută, vineri, sâmbătă, duminică, reacţia a fost una fermă şi letală", a adăugat ministrul interimar al Apărării.

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Acesta este de părere că ”reacţia faţă de Rusia trebuie să fie forte fermă”.

"Nu există dubiu cu privire la provenienţa dronei de vineri. Cu privire la provenienţa dronelor de sâmbătă şi de duminică se fac analize, aşteptăm probabil în cursul zilei de mâine să primim un rezultat ştiinţific, pentru că s-au recuperat fragmente foarte mici", a mai afirmat Miruţă.

România a doborât, în trei zile consecutiv, trei drone care au pătruns în spaţiul aerian românesc.

Ambasadorul Rusiei la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a fost convocat, luni, la MAE, ca reacţie fermă la violările repetate ale spaţiului aerian al României, din perioada 24-26 iulie, i s-au prezentat fragmente ale dronei distruse pe teritoriul României, în judeţul Buzău, şi i s-a înmânat nota verbală prin care un membru al ambasadei este declarat inacceptabil, având obligaţia de a părăsi teritoriul României în decurs de 5 zile.

De asemenea, MAE l-a chemat la Bucureşti pentru consultări pe ambasadorul român la Moscova.