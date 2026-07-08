Noul NATO se naşte la Summitul de la Ankara! Cei 32 de lideri europeni şi-au asumat investiţii de zeci de miliarde de euro în drone şi rachete, pentru ca Europa să nu mai depindă de Statele Unite la capitolul apărare. Donald Trump a ameninţat că ar putea retrage toţi soldaţii americani de pe continentul nostru. La Summit, România a semnat contracte pentru achiziţia dronelor şi a unor avioane-radar moderne, iar preşedintele Nicuşor Dan a discutat cu un grup de congresmeni americani despre cooperare în Apărare. Dincolo de toate acestea, fotografia de grup face acum înconjurul lumi.

Prima zi a Summitul de la Ankara s-a încheiat cu tradiţionala fotografie de familie, la dineul dat de Erdogan. Preşedintele Nicuşor Dan a stat în spatele lui Donald Trump, mai aproape decât şeful NATO. Iar din fotografiile oficiale, pare că liderul de la Casa Albă a şi vorbit cu Prima Doamnă a României.

Reporter: Ce aţi discutat? Care a fost dialogul?

Nicuşor Dan, preşedintele României: Au fost fraze de politeţe. Stăteam în spate, domnul Trump s-a întors şi i-am prezentat-o pe Mirabela. Pe scurt, asta a fost.

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Preparatele degustate de liderii europeni la dineul de la Ankara

La cină, preşedintele turc şi-a servit invitaţii cu preparate cu specific turcesc - legume sotate în ulei de măsline, servite cu iaurt afumat, colţunaşi cu carne, coaste de vită, vinete coapte şi baclava cu spumă de fistic.

În somptuosul palat prezidenţial din Ankara, România speră să obţină mai mult sprijin pentru a ne putea proteja împotriva dornelor ruse şi a altor amenininţări de securitate din regiunea Mării Negre.

Două iniţiative comune de apărare la nivel europen, semnate de România la summit

România a semnat ieri două iniţiative comune de apărare la nivel european, pentru cumpărarea unor drone şi avioane de supraveghere care să înlocuiască flota veche. Avioanele radar vor fi achiziţionate din Suedia, împreună cu 10 ţări NATO.

La Ankara, aliaţii au decis să investească 40 de miliarde de dolari în producţia de drone în următorii cinci ani. Iar Marea Britanie, Franţa şi alte ţări vor dezvolta noi sisteme de rachete cu rază lungă de acţiune. Toate deciziile au fost luate pentru a-l mulţumi pe liderul de la Casa Albă. Degeaba însă.

Trump, din nou dezamăgit de NATO

"Am fost foarte dezamăgit de NATO. Am investit mii de miliarde de dolari în NATO. De ce? Pentru a proteja ţările europene.", a declarat Donald Trump, preşedintele SUA.

"Şi nu suntem obligaţi să cheltuim deloc bani, am putea să ne retragem toţi soldaţii din Europa.", a mai adăugat Trump.

"Eu, în momentul acesta, nu văd un risc de retragere a trupelor de pe flancul estic.", a declarat Nicuşor Dan, preşedintele României.

Macron, surprins la alergat înaintea discuţiilor cu liderii europeni

Înaintea discuţiilor cu Trump şi ceilalţi lideri, Emmanuel Macron a fost surprins la alergat pe străzile din Ankara.