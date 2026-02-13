Un profesor și doi foști elevi ai unui liceu din Satu Mare sunt cercetaţi într-un dosar de viol şi agresiune sexuală. Poliţiştii au făcut astăzi mai multe percheziții în locuinţele celor trei.

În total, polițiștii au efectuat șase percheziții domiciliare, atât la profesorul de istorie al unui liceu maghiar din Baia Mare, cât și la doi foști elevi ai acestuia. Încă nu sunt foarte clare circumstanțele în care aceștia au comis faptele sau ce implicare a avut fiecare, dar dosarul vizează infracțiuni de viol și agresiune sexuală, toate în formă continuată.

Conform unor surse, victimele ar fi chiar eleve de liceu de la acea unitate de învățământ, care ar fi fost seduse de cei doi foști elevi, iar mai apoi în schemă intra și profesorul.

Toate cele trei persoane au fost duse deja la audieri și urmează ca procurorii să stabilească dacă vor fi luate și măsuri preventive.

Alex Prunean

