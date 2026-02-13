Au început lucrările la cinematograful uitat de pe Calea Griviței. Cinema Marconi a intrat în reparații după 25 de ani de paragină. Constructorul a scos de aici 30 de basculante de gunoi și 200 de metri cubi de moloz, suficient cât să umple un apartament cu trei camere. Clădirea este atât de degradată, încât unele elemente nu mai pot fi refăcute. Când o să se ridice cortina, vor fi două săli de cinema, un spațiu de expoziții, o cafenea și inclusiv un restaurant. Toate ar trebui să fie gata în următorii 4 ani.

Ce a mai rămas din clădirea cinematografului Marconi de pe Calea Griviței stătea să cadă. Vara era focar de infecție, iar iarna putea oricând să ia foc din cauza oamenilor fără adăpost care locuiau aici.

Un reper pentru proiecțiile de film și spectacole de teatru, clădirea inaugurată acum 100 de ani a fost locul unde s-au turnat inclusiv filme, în anii ’90.

Acum, clădirea se sprijină în schele. 60% din structură nu mai există.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Putea oricând să colapseze și să producă accidente. [...] Mizerie nu mai vorbim, e vorba de tone de gunoi. [...] În acest așa-zis gunoi am recuperat o grămadă de elemente de stucatură pe care le-am depozitat cu grijă pentru a avea martorii de origine ai casei în vederea restaurării, pentru că atât cât este posibil încercăm să păstrăm maximum de elemente originale", a spus dirigintele de șantier Dan Lăcătuș.

De la Cinema Dacia la Cinema Marconi

Istoria locului începe în 1921, atunci când cinematograful este amintit în presa vremii după ce un hoț ar fi furat din buzunarul unui spectator. 5 ani mai târziu, clădirea este cumpărată de doi investitori privați care construiesc aici o nouă sală modernă de cinema, care să aducă zona Berzei - Buzești mai aproape de cultură. În 1948, proprietatea este naționalizată, iar în 1960 cinematograful primește un nou nume: Cinema Dacia. În anii ’90 a fost scos din uz, iar de atunci s-a tot degradat.

"Zona Berzei-Buzești este o zonă centrală, dar este ca o mare rană în interiorul orașului, o rană lăsată în special de demolările care au avut loc acolo, în special demolarea Halei Matache", a explicat fondatorul Re Rise, Matei Sumbasacu.

În 2006 cinematograful Marconi este retrocedat. Proprietarii vând în 2024 ce a mai rămas din clădire.

Ce se va întâmpla cu clădirea cinematografului Marconi

"Ne dorim să transformăm acest loc în cinematograful festivalurilor de film din București, ne dorim să nu avem doar o sală de cinematograf, ci să avem două sau trei săli de cinematograf. [...] Va fi un spațiu cu restaurant, cu librărie. [...] Sala istorică va găzdui și evenimente. [...] Ne dorim, de fapt, un cultiplex în mijlocul Bucureștiului cu spațiu pentru expoziții de fotografie", a spus fondatorul ARCEN, Edmond Niculușcă.

Toată lucrarea va costa aproximativ 10 milioane de euro, bani din fonduri europene obținute prin Ministerul Culturii și donații. Tot proiectul ar urma să fie gata în 2030.

Andreea Milea Like Am început cu muzica, am continuat cu dansul şi am ales jurnalismul. Ce au în comun? Zilnic găseşti ceva nou. Cât de mult înseamnă un cuvânt, un moment sau 10 secunde înainte de live. ➜

Întrebarea zilei Faceţi cadouri de Ziua Îndrăgostiţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰