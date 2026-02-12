Chine se pregăteşte să intre în anul Calului de Foc, care aduce în galop schimbări importante. Sărbătoarea primăverii a fost celebrată deja la Bucureşti de Ambasada Chinei, printr-un spectacol colorat.

În cultura chineză, anul Calului de Foc simbolizează mişcare, putere, dinamism şi pasiune. Aşa că dacă vrem să acţionăm în acest an, cu siguranţă ne va ajuta.

Anul Nou Chinezesc, supranumit Sărbătoarea Primăverii, este cea mai importantă sărbătoare a chinzeilor.

"Cred că în acest an toată lumea va avea succes şi cred că relaţiile bilaterale vor avea dezvoltare mai bună. Cu această ocazie le urez toate cele bune tuturor celor din comunitatea chinezească din România şi românilor de asemenea", a declarat Chen Feng, Ambasadorul Chinei în România.

"Anul calului de foc este o dată la 60 de ani şi mi-aş dori ca acest an să întărească relaţiile dintre România şi China. Îmi doresc ca atât poporul chinez, dar mai ales poporul român să aibă parte de un început cu bucurii, cu lucruri bune, cu proiecte foarte bune aplicate în folosul cetăţenilor români", a spus Viorica Dăncilă, preşedinte Casa Româno-Chineză.

Prima zi a Anului Nou Chinezesc este 17 februarie. Sărbătoarea tradițională continuă aproape două săptămâni şi se încheie cu Festivalul Lampioanelor, pe 3 martie.

