Profesor universitar de Etică din Iaşi, arestat după ce a fost acuzat de viol de o studentă

Un profesor în vârstă de 57 de ani de la Universitatea de Științele Vieții din Iași a fost arestat preventiv, fiind acuzat de viol de către o studentă. Cadrul didactic Corneliu Gașpar preda disciplina "Etică și integritate academică". 

de Redactia Observator

la 17.12.2025 , 12:40
Profesor universitar din Iaşi, care preda "Etică şi integritate academică", acuzat de viol de o studentă - Sursa: Shutterstock

Ancheta a fost declanșată după ce o studentă a reclamat faptul că, în data de 9 iulie, după susținerea unui examen, profesorul ar fi invitat-o în biroul său și ar fi constrâns-o să întrețină un raport sexual oral. Tânăra a depus plângere la Poliţie. 

În paralel cu ancheta penală, conducerea Universității de Științele Vieții din Iași a demarat o cercetare internă, în urma căreia contractul de muncă al profesorului a fost desfăcut. 

Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Iași au transmis că, în urma probatoriului administrat, profesorul a fost reținut și ulterior arestat preventiv.

Articolul continuă după reclamă

"În baza probatoriului administrat, la data de 16 decembrie, bărbatul de 57 de ani a fost reţinut, pentru 24 de ore, de către poliţişti. La aceeaşi dată, acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Iaşi şi Judecătoriei Iaşi, astfel că instanţa a dispus luarea măsurii arestării preventive a acestuia, pentru 30 de zile", au transmis reprezentanţii Poliţiei Judeţului Iaşi.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

