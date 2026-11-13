Un profesor de istorie din Bacău a fost suspendat de la catedră după ce ar fi agresat sexual mai multe eleve. Părinţii îl acuză de intimidări şi gesturi cu tentă sexuală în timpul orelor. Una dintre fete a povestit acasă că profesorul ar fi încercat să o sărute.

Sunt trei plângeri depuse pe numele profesorului. Inițial, doi dintre părinți au făcut astfel de plângeri, după care și un al treilea a ajuns să depună o sesizare cu privire la abuzurile la care ar fi fost supuși copiii.

Cea mai gravă dintre acuzații este cea potrivit căreia profesorul de istorie ar fi încercat să sărute una dintre eleve și ar fi atins-o nepotrivit în anumite zone intime.

Totuși, în fața anchetatorilor, profesorul ar fi susținut că ar fi fost vorba doar despre un salut nevinovat. A început însă ancheta penală în cazul său, iar acesta este cercetat atât pentru purtare abuzivă, cât și pentru agresiune sexuală, mai ales că vorbim despre eleve de gimnaziu.

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Faptele sunt extrem de grave, deoarece, în cazul copiilor, astfel de situații pot lăsa sechele.

Între timp, și la unitatea de învățământ a fost deschisă o anchetă, respectiv o cercetare disciplinară. Profesorul este suspendat în prezent și nu are voie să intre în școală sau să le predea elevilor până când vor fi luate măsuri pe calea justiției.