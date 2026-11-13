Doi tineri au lăsat totul în urmă și s-au mutat într-un sat cu 25 de locuitori. Cum își câștigă acum existența

Doi tineri în vârstă de 26 de ani au decis să renunțe la locurile de muncă și să se mute într-un sat de munte cu doar 25 de locuitori, din nord-estul Italiei. Gioele Tubaro și Desiree Chiappo Debegnach au preluat administrarea unui refugiu montan amenajat într-o fostă școală.

Gioele Tubaro și Desiree Chiappo Debegnach au amândoi 26 de ani și provin din localitățile Martignacco și, respectiv, Tavagnacco, situate în provincia Udine, în regiunea Friuli-Venezia Giulia, din nord-estul Italiei. Până acum câteva luni, aveau ocupații complet diferite. El lucra ca fotograf, iar ea era agent imobiliar, scrie Il Dolomiti.

O călătorie în Asia le-a schimbat complet viața. Odată ce s-au întors acasă, cei doi au decis să construiască ceva împreună. O oportunitate neașteptată a apărut atunci când au descoperit, aproape întâmplător, un anunț pe Facebook.

Au renunțat la locurile de muncă și s-au mutat într-un sat cu 25 de locuitori

Cei doi și-au părăsit locurile de muncă și s-au mutat în Tribil Superiore, un mic sat de munte cu doar 25 de locuitori, situat aproape de granița Italiei cu Slovenia. Aici, tinerii au preluat administrarea TribilTribù, un refugiu amenajat într-o clădire veche, care găzduise cândva școala satului. Imobilul a rămas închis o perioadă îndelungată, înainte de a-și redeschide porțile la începutul verii trecute.

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Decizia lor este cu atât mai surprinzătoare cu cât această zonă montană din nord-estul Italiei se confruntă cu depopularea, lipsa serviciilor și izolarea.

"Desiree era agent imobiliar, iar eu eram fotograf. Totul s-a schimbat când, în luna martie a anului trecut, ne-am întors dintr-o călătorie în Asia și ne-am gândit că am putea face ceva împreună din punct de vedere profesional. După câteva căutări, găsiserăm locuri de muncă în calitate de consultanți comerciali. Dar imediat după ce am semnat contractul, pe drumul de întoarcere spre casă, am văzut întâmplător pe Facebook un anunț prin care se căutau administratori pentru refugiul TribilTribù. Eu și partenera mea ne-am privit în ochi și ne-am spus că am putea face asta", povestește Tubaro.

În luna mai, cuplul a câștigat dreptul de administrare a refugiului, iar în luna următoare clădirea și-a redeschis porțile și a primit un număr neașteptat de mare de clienți.

Cât de greu le-a fost la început

"Cererea de participare la selecția pentru administrarea refugiului ni s-a părut destul de lungă și complicată, avea nu mai puțin de 30 de pagini. Practic, în luna aprilie lucram deja la noul loc de muncă pe care tocmai îl găsiserăm și, în același timp, ne informam și completam documentele necesare pentru administrarea refugiului. La început, chiar și în timpul vizitelor la fața locului, sincer, ne era puțin teamă. Totul ni se părea nou, aveam multe îndoieli și simțeam că facem un salt în necunoscut.", își amintește tânărul.

Cei doi au primit însă ajutor din partea comunității locale și a persoanelor care administraseră anterior clădirea.

"Până la urmă, dacă am reușit, a fost în mare parte datorită sfaturilor localnicilor și ale persoanelor care administraseră anterior clădirea. Am avut parte de multă solidaritate și am fost primiți foarte bine. În plus, mi-am dat seama că oamenii de aici aveau nevoie de un punct de sprijin, de un loc în care să se întâlnească. Pentru că, din păcate, în această zonă totul a dispărut și nu mai există niciun fel de unitate de cazare sau spațiu de agrement."

Schimbarea stilului de viață a fost una radicală, dorită și visată de cei doi, dar nu lipsită de dificultăți. Principalul obstacol a fost faptul că Gioele și Desiree nu aveau nicio experiență în domeniul alimentației publice și cu atât mai puțin în administrarea unui refugiu montan.

"Începutul a fost foarte intens, pentru că am primit numeroase persoane care nu găsiseră în altă parte un loc unde să rămână peste noapte. […] Pentru că nu aveam experiență, am început cu preparate simple, ca să fim siguri că ne descurcăm: salate, paste, orez și carne de pui, cam ceea ce mănâncă oamenii acasă. Cu timpul, am reușit să diversificăm meniul și să oferim inclusiv mămăligă", a explicat Tubaro.

Ce planuri de viitor au Gioele și Desiree

În ciuda dificultăților de la început, cei doi tineri spun că sunt mulțumiți de alegerea făcută și că vor să rămână în satul montan.

Obiectivul lor este să transforme refugiul într-un loc important pentru comunitatea locală, dar și pentru turiștii care ajung în zonă.