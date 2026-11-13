Weekend cu risc ridicat în București. 3.000 de ultraşi polonezi vin la meci, iar AUR organizează protest

Se anunță un weekend considerat de autorități drept riscant. Mii de supporteri polonezi sunt așteptați în centrul Bucureștiului înaintea meciului cu România, care va avea loc mâine seară pe Arena Națională și tot mâine sunt anunțate și mai multe proteste politice.

Poliția și Jandarmeria au semnalat deja suprapunerea celor două evenimente și eventualele riscuri. Polițiști din Polonia se vor alătura echipelor de dialog ale Jandarmeriei, iar la Arena Națională vor fi controale suplimentare, atât la spectatori, cât și la mașini, pentru ca petardele și torțele să nu ajungă în tribune.

Mai mult, în Centrul Vechi, vor fi dispozitive mărite de jandarmi, polițiști și pompieri. Jandarmeria estimează că aproximativ 3.000 de suporteri polonezi ar putea ajunge mâine în centrul Bucureștiului.

Porțile Arenei se deschid la 18:45, cu trei ore înainte de meci. Jandarmii le recomandă spectatorilor să vină din timp cu biletul și actul de identitate la îndemână.

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În privința mitingului anunțat tot pentru mâine, președintele AUR, George Simion, a spus în această dimineață că manifestația va avea loc. Asta după ce Primăria a refuzat să avizeze protestul cerut inițial pentru Parcul Izvor.

Municipalitatea a invocat mesajele de instigare la violență apărute online și riscurile semnalate de Jandarmerie în contextul meciului. Adunarea suporterilor polonezi și mitingul AUR urmau să fie apropiate ca distanță, existând riscul ca protestul să fie deturnat de ultraşii polonezi, spun surse MAI.

Simion l-a acuzat pe Nicușor Dan că ar fi dat ordin să fie blocat mitingul, președintele României spune însă că nu a intervenit și a respins în termeni duri acuzația liderului AUR. M

Meciul de mâine se vede în direct la Antena 1 la 21:45.