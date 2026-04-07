Program Poșta Română de Paște 2026

Toţi românii trebuie să știe cum să se organizeze corect în perioada sărbătorilor, mai ales când vine vorba de servicii esențiale precum Poșta Română. În perioada Sărbătorilor Pascale, toate subunitățile Poștei Române vor fi închise, începând din Vinerea Mare și până a doua zi de Paște, inclusiv.

Compania Națională "Poșta Română" a informat publicul cu privire la programul de funcționare al subunităților poștale din mediul urban și rural în perioada Sărbătorilor Pascale. Programul este stabilit diferențiat pentru Paștele Catolic și Paștele Ortodox, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

Zile în care Poșta Română este închisă

Pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe, zilele de sărbătoare legală determină următorul program:

10 aprilie (Vinerea Mare) - toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise

13 aprilie (a doua zi de Paște) - toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise

Reluarea activității la Poşta Română

Activitatea va reveni la normal începând cu prima zi lucrătoare după perioada sărbătorilor, 14 aprilie, când toate subunitățile poștale vor funcționa conform programului obișnuit.

În perioada Sărbătorilor Pascale, este recomandat ca expedierea sau ridicarea coletelor și corespondenței să fie planificată din timp, având în vedere zilele nelucrătoare stabilite prin lege.

Pentru informații actualizate, utilizatorii sunt sfătuiți să consulte anunțurile oficiale ale Companiei Naționale "Poșta Română" sau ale subunităților poștale locale.

