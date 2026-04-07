Program Poșta Română de Paște 2026

Toţi românii trebuie să știe cum să se organizeze corect în perioada sărbătorilor, mai ales când vine vorba de servicii esențiale precum Poșta Română. În perioada Sărbătorilor Pascale, toate subunitățile Poștei Române vor fi închise, începând din Vinerea Mare și până a doua zi de Paște, inclusiv. 

de Redactia Observator

la 07.04.2026 , 11:22
Program Poșta Română de Paște 2026 - Sursa: Facebook/ Compania Naţională Poşta Română

Compania Națională "Poșta Română" a informat publicul cu privire la programul de funcționare al subunităților poștale din mediul urban și rural în perioada Sărbătorilor Pascale. Programul este stabilit diferențiat pentru Paștele Catolic și Paștele Ortodox, în conformitate cu prevederile Codului Muncii.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Zile în care Poșta Română este închisă

Pentru Sărbătorile Pascale Ortodoxe, zilele de sărbătoare legală determină următorul program:

  • 10 aprilie (Vinerea Mare) - toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise
  • 13 aprilie (a doua zi de Paște) - toate subunitățile poștale din mediul urban și rural vor fi închise

 Reluarea activității la Poşta Română 

Activitatea va reveni la normal începând cu prima zi lucrătoare după perioada sărbătorilor, 14 aprilie, când toate subunitățile poștale vor funcționa conform programului obișnuit.

În perioada Sărbătorilor Pascale, este recomandat ca expedierea sau ridicarea coletelor și corespondenței să fie planificată din timp, având în vedere zilele nelucrătoare stabilite prin lege.

Pentru informații actualizate, utilizatorii sunt sfătuiți să consulte anunțurile oficiale ale Companiei Naționale "Poșta Română" sau ale subunităților poștale locale.

Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

Înapoi la Homepage
Adevărul despre divorţul dintre Ilie Năstase şi Ioana. Femeia a dat cărţile pe faţă
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Fulgy, fiul Clejanilor, a amenințat live că aruncă blocul în aer: Mascații au intrat peste el, a fost internat la Obregia
Scene halucinante, azi-noapte, în București! Un bărbat gol pușcă a agresat paznicii și a încercat să intre în cămine
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să nu mai mergeţi deloc în vacanţă anul acesta?
Observator » Evenimente » Program Poșta Română de Paște 2026
App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.