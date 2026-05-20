O femeie, angajată a Poștei Române, a fost reținută în cazul celui mai mare jaf din istoria României, care a avut loc la Timișoara.

Angajata ar fi furnizat informații indivizilor care, în luna iunie a anului trecut, au furat 10 milioane de lei din sediul Poștei.

Un suspect a fost prins la acel moment și arestat pe loc, iar în camionetă au fost găsiți 16 saci cu bani de pensii.

Între timp, alți trei bărbați au fost prinși, iar al patrulea hoț este în continuare căutat.

