Video Proteste de amploare la Complexul Energetic Oltenia. Minerii ameninţă că vin la Bucureşti

Proteste de amploare la Târgu-Jiu. Sute de mineri ai Complexului Energetic Oltenia au ieşit în stradă două zile la rând şi ameninţă că nu se vor opri curând, ba chiar iau în calcul varianta să vină în Capitală.

de Anda Anghelache

la 19.03.2026 , 11:07

Motivul pentru care oamenii îşi strigă nemulţumirea în stradă este faptul că aproape 1.500 de posturi vor fi restructurate de la 1 aprilie. Minerii sunt revoltaţi că nu se mai prelungesc contractele pe perioadă determinată şi au blocat străzile din oraş.

În plus, au aprins candele şi au depus coroane în faţa instituţiei. Săptămâna trecută aproximativ 50 de mineri și energeticieni au intrat în greva foamei în fața Ministerul Energiei.

"Lucrez la CEO de patru ani, la fiecare 3 - 6 luni ne prelungeau succesiv contractele, până am ajuns la această perioadă de patru ani de când lucrez. La 36 de luni cu toții am avut speranța că o să ne facă permanent, ceea ce nu s-a întâmplat, în mod normal în lege așa trebuia să se facă, din păcate ni s-a făcut pe trei luni, șase luni, o lună. Acest loc de muncă m-a adus înapoi lângă familie, între timp m-am și căsătorit, aștept un copil. Am 27 de ani și lucrez în Cariera Roșia. Sunt în pragul de a pleca acasă, nu am ce să fac decât să iau drumul străinătății, pentru că aici, în județul meu, nu am unde să lucrez că să întrețin o familie. (...) Speranță avem, soluții sunt, doar că cei ce ne conduc nu vor să le pună în aplicare. (...) Acțiunile de protest vor continua, chiar vom fi dispuși, eu unul personal și cred că și colegii, să plecăm pe jos în marșul disperării către București", a declarat Cristian Constantinescu, angajat pe perioadă determinată în cadrul CEO.

Câteva zeci de mineri s-au deplasat săptămâna trecută la București, unde au făcut greva foamei în fața Ministerului Energiei.

