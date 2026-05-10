Suceava a fost astăzi scenă pentru o paradă care a mirosit a nostalgie și a sunat a motoare de altădată. Peste 100 de mașini retro au fost scoase la lumină. Vedeta expoziţiei, o maşină de 90 de ani, care dovedește că nu vârsta contează, ci eleganța cu care o porți pe șosea. Și cum o astfel de colecție nu putea sta pe loc, mașinile au pornit la drum prin oraș.

Aproximativ 120 de mașini clasice, fiecare cu povestea ei, au transformat centrul Sucevei într-un adevărat muzeu pe roți unde eleganța se conduce.

Povestea automobilului unicat din 1936 expus la Suceava

Printre exponate, adevărata piesă de rezistență este un automobil din 1936.

"Plymouth P2 Deluxe este denumirea completă a acestui vehicul şi are venerabilă vârstă de 90 de ani. Este o maşină în 7 locuri, foarte rară, şi costa cam 945 de dolari la fabricaţie. E unicat în România", a afirmat Iulian Todirică, colecționar de mașini retro.

Mașina moștenită de la bunic și păstrată original de aproape 50 de ani

Lucian a venit cu mașina în care s-a urcat prima dată când avea doar 3 ani. Astăzi, la 40 de ani, o conduce ca pe o moștenire de mare preţ.

"Aceasta e o moşenire de familie, a apartinut bunciului meu. Am încercat să o păstrez exact cum a fost ea construită în 1975 original", a spus Lucian Ursu, colecționar.

Cum au reacționat sucevenii la parada mașinilor clasice

Senioarele au atras toate privirile, pasionaţi sau curioşi.

"Cel mai interesant mi se pare Audi-ul ăla Sport Coupe și câteva Mercedesuri sunt". "Am făcut niște fotografii în Dacia 1100, Dacia 1300. Părinții mei au avut Dacia 1300, chiar prima mea mașină", au spus vizitatorii.

Iar la final, spectacolul nu s-a oprit la expoziție. Motoarele au pornit din nou, iar mașinile au ieșit în oraș într-o paradă.

