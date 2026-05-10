Incident pe Aerodromul Branişte din Dolj: un paraşutist începător s-ar fi prăbuşit în timpul unui salt

Incident dramatic pe Aerodromul Branişte din judeţul Dolj. Un paraşutist începător s-a prăbuşit, după ce nu i s-a deschis echipamentul în timpul saltului. Din fericire, sportivul a supravieţuit.

de Diana Severin

la 10.05.2026 , 21:46
Bărbatul, care s-a prăbuşit în timpul saltului, a scăpat cu viaţă, după ce echipamentul nu s-ar fi deschis corespunzător.

Căzut din cer

Sportivul a reuşit să supravieţuiască impactului cu solul, iar circumstanţele exacte ale incidentului urmează să fie stabilite de autorităţi şi specialiştii competenţi în astfel de situaţii.

Se pare că era prima dată când paraşutistul se dădea şi s-ar fi încurcat. Nu i s-ar fi deschis parașuta principală. S-a deschis automat cea de rezervă.

Îmi place să descopăr și să cunosc oameni, istorii și locuri. Fiecare poveste mă inspiră, iar curiozitatea este cea care mă motivează să merg mai departe.

