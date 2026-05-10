Video Ziua Regalității, sărbătorită cu stil la Palatul Elisabeta. Paradă de eleganță și emoție

Eleganță, rafinament şi istorie. Palatul Elisabeta și-a deschis astăzi porțile pentru deja tradiționalul Garden Party de Ziua Regalității. Într-o atmosferă marcată de un protocol riguros, dar și de o emoție caldă, mii de oameni au venit să salute Familia Regală și să onoreze împreună inima simbolică a statului român.

de Mădălina Iacob

la 10.05.2026 , 20:40
Invitaţii de la Palatul Elisabeta au avut parte de o surpriză la petrecerea de anul acesta. Dacă în alţi ani salutul venea de la balcon, acum, Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, a coborât printre invitaţi şi a transformat protocolul într-un moment personal, elegant şi cald.

Rafinamentul n-a fost doar în decor, ci şi în detalii. De la rochii şi accesorii fine, până la pălării spectaculoase, invitaţii au făcut paradă de eleganţă. Boruri largi, perle discrete şi mult bun gust.

Şi pentru că vremea ţine cu invitaţii şi în acest an în curtea Palatului Elisabeta are o loc o adevărată paradă a palariilor cu boruri largi şi nu numai. Dress codul din acest an a impus pentru doamne o ţinută de după-amiază cu o pălărie, iar pentru domni un costum de culoare închisă şi cravată.

"Am încercat să păstrăm linia eleganţei care este specifică oricărei case regale şi o culoare adecvată unei petreceri garden party". "Am ales un set de perle care este inspirat din heart o pearl şi de asemenea broşa care poartă şi numele Majestăţii Sale Margareta". "Noi venim de câţiva ani buni de când trăia Regele Mihai. Am ţinut foarte mult să respect ţinuta de morning suit care este british de la tot ce înseamnă baston, ceas de buzunar şi bineînteles joben", spun oamenii prezenţi.

Invitaţii au descoperit şi produsele furnizorilor Casei Regale. de la miere şi suc de mere, până la obiecte artizanale. Iar pentru mulţi dintre cei prezenţi, frumuseţea momentului a venit şi cu o doză de nostalgie. Atmosfera de la Palat a readus în memorie imaginea Regelui Mihai, în ultima sa apariţie la balconul regal, în faţa românilor.

De la prima transmisiune live, la înâlnirea cu Papa Francisc, funeraliile Reginei Elisabeta a doua, încoronarea regelui Charles şi până la ceremonia luminii sfinte din Ierusalim, meseria de jurnalist mă surprinde şi mă învaţă întotdeauna câte ceva.

