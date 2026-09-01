Radarele MApN au detectat 2 drone în apropierea graniţei. Avioanele F-18, ridicate de la sol

Radarele MApN au detectat două drone, în noaptea de luni spre marţi, la 24 km Nord-Est de Vâlcove, în Ucrain, în apropierea graniţei cu România, nefiind raportate pătrunderi în spațiul național.

A fost transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru Nord-Estul județului Tulcea. Potrivit MApN, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în seara zilei de luni, la ora 23:30, două ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat pentru monitorizarea situației, la ora 23:43. De asemenea, un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol, la ora 00:05.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-ALERT, valabil pentru Nord-Estul județului Tulcea, la ora 23:56.

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Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean, arată sursa citată. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Alerta aeriană a încetat la 01:15, precizează MApN.