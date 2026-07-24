Scandal cu împușcături și topoare la Târgu Jiu. Mai mulţi bărbaţi au intrat în casa unei familii pentru o reglare de conturi. Un adolescent de 16 ani şi tatăl său au fost împuşcaţi cu un pistol de tip airsoft.

Potrivit polițiștilor, totul ar fi pornit de la un conflict spontan pe fondul unor neînțelegeri mai vechi dintre două familii din Târgu Jiu. Primul care ar fi ieșit în fața locuinței sale a fost un bărbat de 40 de ani care avea asupra sa un cuțit.

Gestul ar fi provocat indignarea membrilor celeilalte familii, iar conflictul a escaladat rapid. Anchetatorii spun că la scurt timp, patru bărbați cu vârste între 18 și 49 de ani ar fi intrat în curtea acestuia. Unul dintre ei ar fi folosit un pistol de tip Airsoft și ar fi tras asupra acestui individ de 40 de ani și a fiului său în vârstă de 16 ani.

În urma incidentului, tatăl și fiul au suferit răni ușoare, au fost duși la Unitatea de Primiri Urgenţe, iar viața lor nu a fost pusă în pericol. La fața locului au venit polițiști, mai multe structuri, echipele speciale, dar și trupe de jandarmi.

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În urma cercetărilor au fost reținute cinci persoane pe acest bărbat de 40 de ani și încă patru indivizi cu vârste de 18, 29, 34 și 49 de ani aparținând ambelor familii implicate.

Cu toții au fost duși în arestul IPJ Gorj și urmează să fie prezentați magistrațiilor cu propunere de arestare preventivă. În acest caz s-a deschis dosar penal pentru loviri sau alte violențe, violare de domiciliu și tulburarea ordinii și liniștii publice.