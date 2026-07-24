Un bărbat care a condus fără permis a fost prins de polițiști după o urmărire desfășurată pe DN 56A, între localitățile Șimian și Hinova, în județul Mehedinți. Potrivit informațiilor transmise de Poliție, suspectul fusese eliberat recent din închisoare.

Urmărire cu peripeții între Șimian și Hinova. Un șofer recent eliberat din închisoare a fugit de polițiști - Shutterstock

Incidentul a început după ce polițiștii Secției Șimian l-au observat pe bărbat la volanul unui autoturism. Oamenii legii îl cunoșteau și știau că acesta nu deține permis de conducere. Polițiștii i-au făcut semnal regulamentar de oprire, însă șoferul nu s-ar fi conformat și ar fi accelerat, fiind urmărit de echipajul de poliție.

Conform comunicatului, în timpul urmăririi, bărbatul ar fi condus periculos și ar fi fost aproape să intre în coliziune cu trei autoturisme care circulau regulamentar din sens opus. Manevrele sale ar fi pus în pericol atât ceilalți participanți la trafic, cât și polițiștii implicați în intervenție.

Urmărirea s-a încheiat pe drumul județean care duce spre localitatea Bistrița, în zona cunoscută drept Bolta Rece. Acolo, suspectul a abandonat autoturismul și a încercat să fugă pe jos. Mașina ar fi fost lăsată neasigurată, iar din cauza pantei s-a pus în mișcare și a lovit autospeciala de poliție, provocând avarii.

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Bărbatul a fost imobilizat și condus la audieri. Polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și pentru dispunerea măsurilor legale. Acesta este cercetat pentru conducerea unui vehicul fără permis, iar în funcție de rezultatul anchetei ar putea fi formulate și alte acuzații.