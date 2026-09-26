Mureșan, înainte de depunerea programului de guvernare: "Grindeanu îmi cere degeaba să îmi depun mandatul"

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a reafirmat, sâmbătă dimineață, cu câteva ore înaintea depunerii la Parlament a programului de Guvernare și a listei miniștrilor, că nu își depune mandatul. El i-a transmis liderului PSD Sorin Grindeanu că "degeaba" îi cere acest lucru în fiecare zi, pentru că va merge la vot în Parlament.

"Domnul Grindeanu îmi cere degeaba, în fiecare zi, să îmi depun mandatul. Dacă am spus odată că nu îl depun, atunci nu îl depun. Fac ce spun: mergem la vot în Parlamentul României", afirmă Mureşan, potrivit News.ro.

El adaugă că abia aşteaptă să prezinte oamenilor viziunea sa pentru România.

Premierul desemnat Siegfried Mureşan depune sâmbîătă, la ora 11.00, la Parlament, programul de guvernare şi lista miniştrilor, urmând ca săptămâna viitoare sa aibă loc audierea miniştrilor nominalizaţi şi votul în plenul Camerelor reunite.

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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, aflat în deplasare în ţară pentru întâlniri cu social-democraţii, a declarat, vineri, că nu are informaţii noi cu privire la Programul de guvernare. "Am desemnat o echipă, eu fiind plecat din Bucureşti, dacă e cazul să discute pe Programul de guvernare", a precizat Grindeanu.

"Pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD", a adăugat liderul PSD, care i-a cerut din nou premierului desemnat să-şi depună mandatul.

Grindeanu i-a cerut lui Bolojan retragerea lui Mureşan

"În acest moment, pare că singurul program politic pe care îl are Siegfried Mureşan sunt înjurăturile la adresa PSD", a declarat, vineri, Sorin Grindeanu, într-o conferinţă de presă în judeţul Caraş-Severin.

Grindeanu precizează că i-a cerut preşedintelui PNL, Ilie Bolojan, retragerea lui Mureşan: "Am făcut acel apel, să îi scurtăm calvarul. Ilie, pune-l să îşi depună mandatul, că tot acolo ajungem, măcar scurtăm această perioadă".

De asemenea, s-a declarat convins că Guvernul Mureşan va pica la votul din Parlament.