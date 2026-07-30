Patru urși au pornit într-o aventură cât se poate de internațională. După ce au crescut la Sanctuarul din Zărnești, cei patru frați pornesc spre noua lor casă, într-un parc natural din Franța. La ei e bine. La noi, însă, numărul mult prea mare al urşilor rămâne ca o ecuaţie cu multe necunoscute.

Alexandra, Anita, Chance și Thomas sunt cei patru fraţi în vârstă de doi ani şi jumătate care au plecat, în premieră, de la Sanctuarul din Zărneşti spre o nouă viaţă.

"Pentru ei e o poveste care se termină în „happy end". Mama a fost omorâtă şi au rămas patru pui orfani. Aveau în jur de 4 luni-5 luni. N-ar fi avut nicio şansă să supravieţuiască în pădure", a afirmat Cristina Lapis, fondatoarea sanctuarului.

Destinația urșilor are o suprafață de 120 de hectare și găzduiește 1.500 de animale din o sută de specii din fauna europeană. Locația le permite vizitatorilor să înnopteze în cabanele din interiorul parcului și să observe animalele de aproape.

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"Aceşti urşi vor spune povestea tristă a urşilor din România. Problema omul o creează, nu urşii. Dacă nu am lăsa gunoaiele la vedere, dacă ar avea ce să mănânce şi spaţiu suficient, urşii n-ar coborî în oraş", a mai spus Cristina Lapis.

Animalele au fost mai întâi tranchilizate, apoi transportate cu un camion până în Franţa pe un drum de 30 de ore. Mutarea este rezultatul unei colaborări internaţionale, spun reprezentanţii sanctuarului.

"E foarte bine. Că avem destui. De ce să nu mai dăm şi la alţii? E bine că sunt toţ...să nu-i despartă că...find fraţi". "Cred că asta e perfect. Este un loc unde oamenii ajută urşii să devină liberi", au spus oamenii.

În România trăiesc aproape 13.000 de de urși. De trei ori mai mulţi decât numărul optim, de aproximativ 4.000 de exemplare, iar tot mai mulţi ajung în zonele populate. Legea privind cotele de urși bruni permite acum împuşcarea a peste 900 de exemplare în 2026 şi 2027.