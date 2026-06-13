Scăpată de sub control de autorităţile din ţara noastră, problema urşilor ajunge pe masa Comisiei Europene. Autorităţile cer schimbarea legislaţiei şi scoaterea ursului brun de pe lista speciilor strict protejate. Asta deşi ani de zile s-au cheltuit bani europeni şi pentru prevenţie. Între timp, încă un om a murit, în Covasna, după ce acum două săptămâni, a mai murit unul în Sibiu. Urşii au devenit atât de îndrăzneţi, încât ocolesc acum tomberoanele şi intră direct în case. Până la frigider.

E coşmarul oricărui localnic din zonele montane ale României. Urşii nu doar că ies zilnic din pădure, dar intră şi în case. Fără frică. Într-o locuinţă din Buşteni, ursoaica şi puiul ei au ajuns până la frigider. Chiar dacă jandarmii montani i-au îndepărtat, sălbăticiunile s-au reîntors după câteva ore. Şi au fost împuşcate.

Numărul tragediilor provocate de urşi, în creştere

"Ei înmulţindu-se fac ravagii, deci accidentele sunt din ce în ce mai dese. Să nu mai vorbim că în alte sate fac ravagii la ferme", a declarat un localnic. Dar şi ucid. Dat dispărut de două zile, un bărbat din Covasna a fost găsit mort la marginea pădurii, sfâşiat de un urs.

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La fel a păţit şi un tânăr de 34 de ani din Sibiu, acum o săptămână. A fost atacat pe câmp, la muncă, şi omorât pe loc. Iar numărul tragediilor provocate de urşi creşte de la o zi la alta. Inclusiv în zonele turistice.

Nouă turişti au fost atacaţi de urs în doar 14 zile pe Transfăgărăşan. E una din zonele cu cele mai mari probleme, pe de o parte pentru că urşii sunt foarte numeroşi, pe de altă parte din cauza faptului că sunt numeroşi şi oamenii care nu înţeleg că a hrăni animalul într-o asemena parcare semnează o adevărată sentinţă la condamnare.

România cere ajutorul Comisiei Europene

După şirul nesfârşit de nenorociri, România vrea acum să ceară Comisiei Europene schimbarea regimului de protecție a ursului brun. "Pentru acest demers o să avem sprijinul mai multor state membre. Săptămâna viitoare vom finaliza lista statelor membre care vin în sprijinul nostru și vor semna și ele această adresă", a declarat Tanczos Barna, ministrul interimar al Agriculturii.

Măsura a reaprins însă controversa. "Comisia Europeană a alocat fonduri pentru rezolvarea acestei probleme - adică prevenţie, ceea ce nu s-a făcut deloc în România. Şi cei care se duc să ceară acum acest lucru vor trebui să explice ce au făcut", a declarat Cristina Lapis, Asociaţia Milioane de Prieteni.

"Este o idee foarte bună pentru că în acest moment noi acţionăm în special pompieristic. În fiecare an trecem prin acelaşi proces de aprobare a modului în care facem management pentru populaţia de urşi din România", spune Ovidiu Popescu, specialist.

În România trăiesc aproape 13.000 de de urși. Adică de trei ori mai mulţi decât numărul optim, de aproximativ 4.000 de exemplare.