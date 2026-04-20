Rapperul D4vd, acuzat de omor calificat. Tânărul ar putea face închisoare pe viață

Cântărețul și compozitorul D4vd a fost acuzat de omor calificat în legătură cu moartea lui Celeste Rivas Hernandez, în vârstă de 14 ani, al cărei corp dezmembrat a fost găsit anul trecut într-un Tesla aparținând muzicianului.

de Redactia Observator

la 20.04.2026 , 21:23
Rapperul D4vd, acuzat de omor calificat. Tânărul ar putea face închisoare pe viață

Procurorul districtual al comitatului Los Angeles, Nathan Hochman, a anunțat acuzațiile luni dimineață, spunând că a fost acuzat de omor calificat în circumstanțe speciale, acte obscene și lascive cu o persoană sub 14 ani și mutilarea unui cadavru.

Cântăreţul D4vd, o vedetă în ascensiune pe scena muzicii rap, a fost arestat în cadrul anchetei privind uciderea unei adolescente al cărei cadavru în stare de descompunere a fost găsit în portbagajul unei maşini înmatriculate pe numele artistului.

Dacă va fi condamnat, a spus Hochman, Burke ar putea risca o condamnare la moarte sau închisoare pe viață fără posibilitatea de eliberare condiționată, conform AFP.

Cadavrul lui Celeste Rivas a fost găsit dezmembrat şi în stare de descompunere în portbagajul unui autoturism Tesla înmatriculat pe numele lui D4vd la data 8 septembrie 2025, cu o zi înainte de a împlini 15 ani.

Poliţiştii au descoperit cadavrul după ce au intervenit într-un parc de maşini din Hollywood, la apelul unor angajaţi şi vecini care s-au plâns de un miros insuportabil provenind de la o maşină.

Celeste Rivas a fost dată dispărută la vârsta de 13 ani în comitatul Riverside, situat la sud-est de Los Angeles. La acea vreme, D4vd se afla în faza finală a unui turneu mondial care a fost brusc întrerupt din cauza scandalului stârnit de acest caz.

Tânărul a devenit celebru în 2022, după ce piesa sa "Romantic Homicide" a cunoscut un succes fulminant pe TikTok. 

