În mijlocul unei controverse la nivel mondial, inclusiv în România, TikTok şi-a înăsprit regulile pentru copii. După ultima actualizare, care a avut loc chiar în acest weekend, compania a decis că aplicația nu este destinată minorilor sub 13 ani şi avertizează că va închide conturile copiilor detectați de algoritmi. La noi, ONG-urile cer interzicerea reţelei pentru adolescenţi, dar politicienii nu cad la o înţelegere.

TiKTok are în România aproximativ 9 milioane de utilizatori activi lunar. Asta o face printre cele mai populare aplicaţii de social media. Pentru mulți copii şi tineri e mijlocul principal de petrecere a timpului liber și de conectare cu prietenii.

Potrivit unui raport al Comisiei Europene, TikTok este conceput astfel încât să ţină utilizatorii, în special pe cei minori, lipiţi de ecranul telefonului. Într-un răspuns pentru Observator, reprezentanţii companiei consideră false concluziile raportului, pe care le vor contesta pe căi legale. Platforma tocmai a înăsprit regulile.

În ultima acualizare făcută chiar în acest weekend, TikTok afişează un mesaj prin care spune că aplicaţia nu este destinată minorilor sub 13 ani. Mai mult, algoritmii vor colecta informaţii despre postări, ce tip de conţinut vizionează un utilizator, ce postează, cât stă pe telefon, iar dacă detectează un comportament specific unui copil sub 13 ani, atunci contul va fi verificat de un moderator real şi va fi închis.

Articolul continuă după reclamă

În realitate, mulţi copii folosesc conturile părinţilor pentru a se loga şi păcălesc astfel, algoritmii.

Organizaţia Salvați Copiii România a lansat o campanie prin care cere autorităților interzicerea accesului la rețelele sociale pentru minorii sub 13 ani. Premierul Ilie Bolojan mizează mai degrabă pe responsabilitatea părinților.

"Cred că cel mai important lucru pe care îl putem face este să luam niste măsuri de educare, de a discuta, de a reglementa ca părinţi accesul, atata cât este posibil", a afirmat Ilie Bolojan.

Şi psihologii cred că exemplul din familie joacă un rol decisiv.

"Chiar dacă copilul imită ce vede la adult, copilul trebuie învăţat şi cu anumite limite. Dacă eu îi spun nu stai pe reţele sociale, eu stau, tu nu consumi alcool, eu pot să consum. Îl pregatesc pentru viaţa lui viitoare unde va trebui să discearnă", a afirmat Constasntin Cornea, psiholog.

În Parlament au fost depuse deja propuneri care obligă platformele să verifice vârsta utilizatorilor și să aplice reguli stricte pentru minori. Dar fără sancțiuni clare specialistii spun că aceste măsuri vor rămâne doar pe hârtie.

Bianca Iacob Like Singurul lucru pe care ştiu bine să îl fac e meseria asta de jurnalist! Într-o lume destinată si dedicată oarecum bărbaților, am ajuns să fiu reporter în două războaie. De fapt, sunt mai multe, vreo 4. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că ar trebui mărită limita de vârstă în cazul conturilor de TikTok? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰