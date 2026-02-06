Raportul Comisiei Europene: TikTok încalcă regulamentul şi dă dependenţă. Ce cer europenii

Comisia Europeană a constatat, vineri, cu titlu preliminar, că TikTok încalcă Regulamentul privind serviciile digitale pentru modul în care creează dependenţă. Aceasta include funcţii precum scroll infinit, autoplay, notificări push şi sistemul său de recomandare extrem de personalizat.

Ancheta preliminară a Comisiei indică faptul că TikTok nu a evaluat în mod adecvat modul în care aceste caracteristici care creează dependenţă ar putea afecta bunăstarea fizică şi mentală a utilizatorilor săi, inclusiv a minorilor şi a adulţilor vulnerabili.

De exemplu, prin "recompensarea" constantă a utilizatorilor cu conţinut nou, anumite caracteristici de proiectare ale TikTok alimentează nevoia de a continua să deruleze şi de a schimba creierul utilizatorilor în "modul pilot automat". Cercetările ştiinţifice arată că acest lucru poate duce la un comportament compulsiv şi poate reduce autocontrolul utilizatorilor.

În plus, în evaluarea sa, TikTok a ignorat indicatori importanţi ai utilizării compulsive a aplicaţiei, cum ar fi timpul pe care minorii îl petrec pe TikTok noaptea, frecvenţa cu care utilizatorii deschid aplicaţia şi alţi indicatori potenţiali.

Articolul continuă după reclamă

Măsuri de atenuare a riscurilor

TikTok pare să nu pună în aplicare măsuri rezonabile, proporţionale şi eficace de atenuare a riscurilor care decurg din modul în care este concepută pentru a crea dependenţă. De exemplu, măsurile actuale privind TikTok, în special instrumentele de gestionare a timpului de utilizare a ecranului şi instrumentele de control parental, nu par să reducă în mod eficace riscurile care decurg din modul în care TikTok creează dependenţă. Instrumentele de gestionare a timpului nu par a fi eficiente în a permite utilizatorilor să reducă şi să controleze utilizarea TikTok, deoarece acestea sunt uşor de respins şi de introdus fricţiuni limitate. În mod similar, controalele parentale pot să nu fie eficiente, deoarece necesită timp şi competenţe suplimentare din partea părinţilor pentru a introduce controalele.

În această etapă, Comisia consideră că TikTok trebuie să modifice proiectarea de bază a serviciului său. De exemplu, prin dezactivarea în timp a principalelor caracteristici care creează dependenţă, cum ar fi "scroll-ul infinit", prin punerea în aplicare a unor "pauze de timp ale ecranului" eficace, inclusiv în timpul nopţii, şi prin adaptarea sistemului său de recomandare.

Aceste constatări preliminare nu aduc atingere rezultatului anchetei

Opiniile preliminare ale Comisiei se bazează pe o investigaţie aprofundată care a inclus o analiză a rapoartelor de evaluare a riscurilor, a datelor şi documentelor interne ale TikTok şi a răspunsurilor TikTok la mai multe solicitări de informaţii, o revizuire a cercetărilor ştiinţifice ample pe această temă şi interviuri cu experţi în mai multe domenii, inclusiv dependenţa comportamentală.

"Dependenţa de social media poate avea efecte negative asupra minţilor în curs de dezvoltare ale copiilor şi adolescenţilor. Actul legislativ privind serviciile digitale responsabilizează platformele pentru efectele pe care le pot avea asupra utilizatorilor lor. În Europa, punem în aplicare legislaţia noastră pentru a ne proteja copiii şi cetăţenii în mediul online", a spus Henna Virkkunen, vicepreşedintă executivă pentru suveranitate tehnologică, securitate şi democraţie.

TikTok are acum posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare. Acesta poate examina documentele din dosarele de investigaţie ale Comisiei şi poate răspunde în scris la constatările preliminare ale Comisiei. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

În cazul în care opiniile Comisiei sunt confirmate în cele din urmă, Comisia poate emite o decizie de neconformitate, care poate declanşa o amendă proporţională cu natura, gravitatea, recurenţa şi durata încălcării şi poate ajunge până la 6 %, dar nu mai mult, din cifra de afaceri anuală totală la nivel mondial a furnizorului.

Constatările preliminare ale Comisiei de astăzi fac parte din procedurile sale oficiale de investigare a respectării de către TikTok a Actului legislativ privind serviciile digitale, lansate la 19 februarie 2024. Pe lângă proiectarea care creează dependenţă, prezenta investigaţie acoperă „efectul de gaură de iepure” al sistemelor de recomandare ale TikTok, riscul ca minorii să aibă o experienţă inadecvată vârstei din cauza unei prezentări eronate a vârstei lor, obligaţiile platformelor de a asigura un nivel ridicat de confidenţialitate, siguranţă şi securitate pentru minori.

Investigaţia a inclus, de asemenea, accesul cercetătorilor la datele publice, pentru care constatările preliminare au fost adoptate în octombrie 2025, şi transparenţa publicităţii, care a fost închisă prin angajamente obligatorii în decembrie 2025.

Reacţia TikTok

"Constatările preliminare ale Comisiei prezintă o imagine categoric falsă și complet nefondată a platformei noastre și vom lua toate măsurile necesare pentru a le contesta prin toate mijloacele pe care le avem la dispoziție", a transmis un purtător de cuvânt al TikTok în urma publicării raportului.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Amânaţi decizia de a cumpăra o locuinţă în aşteptarea unei scăderi de preţuri? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰