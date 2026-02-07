Antena Meniu Search
Comisia Europeană a transmis un ultimatum platformei TikTok. Bruxellesul solicită schimbarea designului aplicației, pe care îl consideră periculos, mai ales pentru copii. Vizat este algoritmul de recomandări care ar da dependenţă. 

de Bianca Iacob

la 07.02.2026 , 13:51

Utilizatorii primesc constant conținut nou, iar creierul trece rapid în modul "autopilot". Din acest motiv, mulți oameni pierd ore în șir pe platformă. Dacă nu modifică sistemul, TikTok riscă amenzi de peste un miliard de dolari. 

În România, statisticile sunt îngrijorătoare: peste 9 milioane de oameni au cont, iar media de utilizare este de 34 de ore pe lună. Adolescenții sunt cei mai expuși, cu un consum de până la 6 ore în fiecare zi.

În acest context, Germania se alătură Spaniei și Franței și analizează interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, ca măsură de protecție împotriva dezinformării şi a conţinutului dăunător.

