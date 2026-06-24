Ți-ai trimis CV-ul și n-ai mai primit niciun răspuns? Șansele sunt mari să fi fost eliminat de un algoritm, nu de un recrutor uman. Tot mai multe companii din România folosesc sisteme de inteligență artificială care filtrează candidații înainte ca vreun om să le vadă dosarul. Iar greșelile care te pot costa locul pe lista scurtă sunt, uneori, surprinzătoare.

Marile companii folosesc deja softuri care scanează CV-uri, analizează profiluri și chiar evaluează răspunsurile de la interviuri. Mulți încearcă să păcălească sistemul. A apărut și o întreagă industrie care promite să rezolve tocmai asta.

"Sunt consultanți care îți propun, le plătești ceva și spun că îți fac CV-ul în așa fel încât să treacă de sistemele de AI. Asta e pur și simplu o înșelătorie" spune expertul HR George Butunoiu.

Ce greșeli recunosc algoritmii

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Fraze copiate de pe internet, construcții artificiale, limbaj împrumutat din descrieri de joburi, algoritmii le recunosc imediat.

"Un astfel de sistem poate să-ți semnaleze. Vezi că aici pare să fie o încercare de manipulare, pare să fie o exagerare, pare să fie, mă rog, îți semnalează și decizi tu" mai spune George Butunoiu.

"Da, am folosit inteligența artificială pentru a-mi face CV-ul, pentru că mi se pare o variantă foarte ușoară, dar să conțină date veridice și reale"

"Nu, s-ar vedea. Ar fi mult prea evident pentru angajator și irelevant pentru mine ca și candidat" spun românii.

Ce pot face candidații

Există însă lucruri concrete pe care candidații le pot face. Nu trucuri, ci atenție la detalii. Cum ar fi să menționezi explicit limba română în CV, cerință pe care mulți o omit fără să știe că îi costă.

"Sunt anunțuri care cer limba română. [...] Fiecare criteriu din descrierea postului poate fi folosit pentru a acorda un scor de potrivire CV-ului față de cerințele postului. Dacă nu te asiguri că CV-ul tău corespunde aproape perfect la cerințele de angajare, sunt șanse mari ca el să fie eliminat de aceste filtre", spune specialistul HR Dragoș Gheban.

Companiile, la rândul lor, spun că nu vor să lase totul pe seama algoritmilor.

"Aș recomanda un mix între instrumentele de inteligență artificială și intervenția umană, pentru a nu exista cazuri de discriminare" spune managerul de resurse umane al unei companii, Ileana Alexandru.

Candidații au depus plângeri la CNCD pentru că au fost eliminați de sisteme automate

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"Am primit plângeri [...] Încă nu s-au soluționat, suntem în curs de soluționare. E greu de spus la momentul ăsta dacă se poate sau nu. La rândul ei, dacă firma de recrutare folosește module de tip AI și le setează astfel încât să evite un anumit tipar de candidați" spune președintele CNCD, Cătălin Raiu.

Folosirea cuvintelor-cheie din anunțul de angajare poate fi un plus. Sistemele AI caută potriviri directe între cerințe și CV.