Reacţia ambasadorului SUA după un turneu prin oraşele din Transilvania: România depăşeşte toate aşteptările

Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, a făcut un turneu al oraşelor din Transilvania şi şi-a povestit întreaga experienţă pe reţeaua X. Nirenberg pare să se fi îndrăgostit de România, spunând că, deşi avea aşteptări mari, ţara noastră le depăşeşte în fiecare privinţă.

Darryl Nirenberg, ambasadorul SUA în România, a vizitat mai multe oraşe din ţară şi a împărtăşit pe X momentele şi impresiile adunate în călătorie. Diplomatul apropiat de preşedintele SUA, Donald Trump, a povestit pas cu pas unde s-a oprit şi care sunt părerile sale de turist:

Prima oprire a fost la Sighişoara. "Eu şi Lori am explorat incredibila istorie a oraşului împreună cu fiica noastră, Kelly. Prima oprire: Sighişoara, una dintre cele mai frumos conservate cetăţi medievale din Europa".

A doua oprire, la Cetatea Rupea: "Ne-am oprit la Cetatea Rupea, o fortăreaţă impunătoare construită chiar în stânca de bazalt, simbol al rezistenţei transilvănene. Stând în vârf, poţi simţi secolele de tărie şi determinare necesare pentru a apăra această vale".

Diplomatul american a vizitat şi Castelul Bran. "Nicio călătorie prin Transilvania nu este completă fără o oprire la Castelul Bran, casa lui Dracula. Cocoţat sus pe stânci, este o piesă impunătoare şi magnifică a istoriei medievale".

Nirenberg a vrut să vadă şi urşii pentru care România este atât de cunoscută: "Am întâlnit nişte prieteni noi, blănoşi – şi flămânzi! – la Sanctuarul de Urşi din Zărneşti, unde urşii bruni salvaţi trăiesc liberi în habitatul lor natural montan. O iniţiativă fantastică care arată adevăratul spirit de grijă şi conservare".

A cincea oprire: Braşov. "Următoarea oprire: Braşov. Plimbarea prin Piaţa Sfatului şi Biserica Neagră a fost ca o intrare în istorie. SUA şi România împărtăşesc valori care dăinuie de-a lungul secolelor - credinţa, comunitatea şi munca asiduă".

A şasea oprire a fost la Sinaia. "Ne-am încheiat călătoria în familie la Sinaia, la Castelul Peleş. Construit ca reşedinţă de vară pentru primul rege al României, Carol I, acesta reprezintă un monument strălucit dedicat naşterii României moderne. Mă bucur să vizitez această parte remarcabilă a patrimoniului".

La finalul micului turneu, Nirenberg s-a declarat impresionat de frumuseţile României.

"Eu şi familia mea am venit aici cu aşteptări mari, dar România le depăşeşte în orice privinţă. Mulţumesc tuturor celor pe care i-am întâlnit pe drum pentru căldura şi ospitalitatea voastră. Mulţumesc!", şi-a încheiat diplomatul american mesajul pe reţeaua de socializare.

