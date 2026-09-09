Cauza haosului cu 2000 de zboruri anulate în UK: "Un document militar greșit, introdus în sistem a blocat tot"

Haosul de pe aeroporturile britanice, care a dus, ieri şi azi, la anularea a peste 2000 de zboruri și a afectat 300.000 de oameni, ar fi fost provoct de un plan de zbor militar care conținea date greșite și care a blocat sistemul NATS de control al traficului aerian, potrivit unor surse europene citate de Corriere. Incidentul seamănă izbitor cu unul produs în urmă cu trei ani iar un atac cibernetic a fost exclus. Companiile Ryanair, Wizz Air și easyJet cer demisia directorului general al NATS, chemat de guvernul britanic să dea explicații.

Un plan de zbor militar, cu indicații greșite, introdus în sistemul informatic al centrului de control de la Swanwick ar fi provocat blocarea sistemului radar pentru spațiul aerian al Regatului Unit și haosul care durează deja de 24 de ore, dezvăluie Corriere della Sera, citând surse europene aflate la curent cu primele verificări tehnice. În următoarele ore ar urma să apară mai multe detalii, scriu jurnaliştii italieni.

Cauza haosului cu 2.000 de zboruri anulate şi 300.000 de pasageri afectați

Incidentul seamănă foarte mult cu cel din 2023, doar că atunci un plan de zbor civil a fost cel care a blocat sistemul. Până acum au fost anulate cel puțin 2000 de zboruri, iar 300.000 de pasageri au fost afectați. Problemele sunt concentrate în special pe aeroporturile londoneze, cele mai aglomerate.

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Companiile low-cost precum Ryanair, Wizz Air și easyJet cer demisia directorului general al NATS, compania care gestionează traficul aerian în țară. Soarta acestuia ar putea fi decisă de guvernul britanic chiar astăzi.

De altfel, ministrul Transporturilor, Heidi Alexander, l-a convocat pe directorul NATS, Martin Rolfe, pentru explicații în contexul îngrijorărilor legate de rezilienţa infrastructurii şi a tehnologiei. Şeful NATS a exclus un atac cibernetic, potrivit EFE.

Este a treia oară în ultimii trei ani când apar probleme semnificative. Cel mai grav episod a avut loc la sfârșitul lunii august 2023. Atunci, sistemul de planificare a zborurilor al NATS a încetat să funcționeze după ce o companie aeriană a introdus un plan de zbor greșit.

În acel moment, Regatul Unit nu a mai putut interacționa cu sistemul european Eurocontrol. Pagubele, estimate la 82 de milioane de euro, au afectat 700.000 de persoane.

Același lucru s-ar fi întâmplat și pe 8 septembrie 2026. De data aceasta însă, ar fi vorba, potrivit unor informații preliminare, de un plan de zbor militar, deci cu o interfață diferită, dar care trebuie totuși să comunice cu restul sistemului pentru a putea funcționa, dezvăluie jurnaliștii italieni de la Corriere.

Dacă informația se confirmă, înseamnă că există o altă vulnerabilitate a sistemului care nu fusese identificată în ancheta precedentă.

Potrivit Ryanair, NATS a transmis că de vină este aceeaşi problemă ca şi cea care a stat în spatele întreruperii majore din 2023, scrie şi Reuters. În iulie 2025 a existat o problemă tehnică la un radar, care a afectat principalele aeroporturi, inclusiv Heathrow, cel mai mare aeroport din Marea Britanie,

Acuzații dure la adresa NATS: "Sistem învechit și imposibil de gestionat"

Sursele Corriere susțin că până și angajații şi specialiștii din NATS au dificultăți să înțeleagă și să gestioneze propriul sistem, pentru că este foarte vechi și complex.

"Sistemul lor este atât de vechi și de complex încât chiar și celor din NATS le este greu să îl gestioneze", au transmis sursele citate.

Situația este agravată și de faptul că sistemul funcționează la capacitate maximă pentru a permite deplasarea unui număr cât mai mare de aeronave. Când sistemul se blochează, consecințele sunt semnificative, subliniază jurnaliștii italieni.

Ryanair acuză serviciile de trafic aerian din Marea Britanie că au în mod obişnuit performanţe sub cele din alte ţări europene. Compania a declarat că pierderile sale din cauza întreruperii de marţi au fost de trei milioane de lire sterline până în prezent, după ce a anulat 260 de zboruri care au afectat 48.000 de pasageri.

British Airways a anulat sau a deviat marţi 100 de zboruri, zeci de mii de călători fiind afectaţi, iar miercuri a anunţat că 190 de zboruri au fost anulate pe măsură ce perturbările au continuat.

Pe măsură ce operaţiunile au fost reluate, principalele aeroporturi din Marea Britani, inclusiv Heathrow şi Gatwick din Londra, au declarat că pasagerii ar trebui să se informeze de la compania lor aeriană înainte de a se îndrepta spre aeroport, deoarece orarul zborurilor poate suferi modificări.

"Ne aşteptăm la efecte de domino pe măsură ce aeronavele şi echipajele se repoziţionează", a declarat cel mai aglomerat aeroportul din Marea Britanie într-un comunicat.

NATS, un parteneriat public-privat deținut parțial de companii aeriene, inclusiv British Airways și easyJet, de fonduri de pensii și de guvernul britanic, a plătit acționarilor săi dividende de 175 de milioane de lire sterline în 2025, scrie Reuters.

NATS prestează servicii pe 15 aeroporturi din Marea Britanie, printre care Heathrow, Gatwick, Stansted, Manchester, Birmingham, Edimburgo şi Glasgow.

Cinci zboruri spre și dinspre București, anulate

Conform datelor publicate pe site-ul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti, miercuri au fost anulate două zboruri ale companiei British Airways care trebuiau să decoleze de pe aeroportul Henri Coandă spre Heathrow la 8:15, respectiv 16:15, şi alte două care trebuie să aterizeze pe Otopeni la 1:20, respectiv 15:25, precum şi un zbor Wizz Air care trebuia să decoleze de pe aeroportul Luton şi să aterizeze la Bucureşti la 3:10.