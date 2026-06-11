Reacţia unei americance la tradiţia darului de nuntă din România: "Unii miri au o listă cu cât a dat fiecare"

O americancă stabilită în România a explicat pe TikTok de ce nunţile româneşti sunt diferite faţă de cele din Statele Unite. Tânăra spune că, deşi evenimentele sunt spectaculoase şi costisitoare, mulţi miri reuşesc să îşi recupereze investiţia şi chiar să rămână cu sume importante de bani după petrecere.

Heleana Tiburca, o americancă stabilită în România, a explicat pe TikTok modul în care funcţionează tradiţia darului de nuntă la români. Aceasta spune că, spre deosebire de Statele Unite, unde mirii plătesc de obicei singuri toate cheltuielile, în România nunţile ajung să se "plătească singure", iar unele cupluri strâng suficient de mulţi bani pentru un început lin în viaţă.

Nunţile din România, "un plan de afacere"

"Nuntaşii din România ajung să primească, în medie, 30.000 de euro doar pentru că se căsătoresc. Nunţile din România sunt frumoase şi extravagante, dar sunt şi un fel de plan de afaceri", spune Heleana Tiburca într-un videoclip publicat pe TikTok.

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Americanca explică faptul că tradiţia darului oferit la finalul petrecerii schimbă complet modul în care sunt privite costurile unei nunţi.

"Spre deosebire de Statele Unite, unde mirele şi mireasa plătesc de obicei totul singuri, nunţile din România se plătesc singure şi chiar aduc bani în plus. Multe cupluri pleacă acasă cu zeci de mii de euro cu care să îşi înceapă noua viaţă", explică tânăra.

Tradiţia plicului cu bani de la finalul nunţii

Heleana Tiburca a povestit şi cum se desfăşoară obiceiul prin care invitaţii contribuie financiar la finalul evenimentului.

"La finalul nunţii, fiecare invitat primeşte un plic pe care îl umple cu bani. Tradiţia este să oferi cel puţin dublul costului meniului tău, care este de obicei în jur de 100 de euro de persoană, cel puţin. Dar nu se opreşte aici", spune americanca.

Ea explică faptul că suma oferită diferă în funcţie de apropierea dintre invitaţi şi miri.

"Dacă eşti un prieten apropiat, frate, soră, părinte sau naş, vei oferi câteva sute sau uneori chiar o mie de euro cuplului. Iar cu multe nunţi care au în jur de 300 de invitaţi, puteţi face singuri calculele", mai spune Heleana.

Banii primiţi la nuntă, folosiţi pentru casă sau investiţii

Potrivit americancei, acest obicei îi ajută pe mulţi tineri căsătoriţi să înceapă viaţa de familie cu o stabilitate financiară mai mare.

"Acest sistem îi ajută pe tinerii căsătoriţi să facă investiţii financiare importante imediat după nuntă. Mulţi cumpără proprietăţi, investesc într-o casă sau economisesc pentru viitor", spune ea.

Totuşi, Heleana Tiburca atrage atenţia că banii primiţi la nuntă vin şi cu o responsabilitate socială.

"Dar banii nu sunt chiar gratis. Există nişte obligaţii, pentru că după nuntă cuplul va păstra o listă cu cât a oferit fiecare invitat. Iar când vine rândul altcuiva să sărbătorească o nuntă, un botez sau un alt moment important, trebuie să dai înapoi cât ţi-a oferit fiecare persoană la nunta ta şi chiar să ajustezi suma în funcţie de inflaţie", explică americanca.

La final, tânăra a lansat o întrebare către urmăritorii ei: "Este un mod frumos de a susţine un cuplu sau transformă nunţile într-o obligaţie financiară apăsătoare?"