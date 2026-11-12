Guvernul a alocat, în şedinţa de joi, suma de 1.182.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României. Din această sumă, 532.000 de lei sunt destinaţi bugetului local al judeţului Alba, iar 650.000 de lei bugetului local al municipiului Alba Iulia.

De unde vin banii pentru evenimentele de 1 Decembrie de la Alba Iulia. Decizia luată de Guvern - Sursa: Profimedia

Executivul a adoptat HOTĂRÂREA DE GUVERN privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2026, pentru judeţul Alba şi pentru municipiul Alba Iulia, judeţul Alba.

"Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1.182.000 de lei din Fondul de rezervă bugetară pentru organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naţionale a României. Din această sumă, 532.000 de lei sunt destinaţi bugetului local al judeţului Alba, iar 650.000 de lei bugetului local al municipiului Alba Iulia", se precizează în comunicatul oficial.

Alocarea financiară este necesară pentru susţinerea cheltuielilor de organizare, în contextul rolului simbolic şi istoric pe care acestea îl au în marcarea Marii Uniri de la 1918.