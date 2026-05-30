Motoarele au pornit, iar timpul parcă s-a oprit când au apărut ele! Zeci de limuzine strălucitoare care au traversat aproape un secol au ieşit la plimbare pe Calea Victoriei din Bucureşti, în amintirea vremurilor de glorie. Fermecaţi, trecătorii le-au admirat îndelung şi au învăţat lecţia lor: eleganţa nu se demodează niciodată.

Fabricate între anii 1920 și 1940, când mulți dintre cei care le admiră acum nici nu se născuseră, mașinile de epocă au fost vedetele zilei. La costum și pălărie, șoferii lor au completat decorul de altădată. Trecătorii au fost încurajați să intre în joc și să se îmbrace în ton cu vremurile în care Bucureștiul era supranumit Micul Paris.

"Am vrut să arătăm publicului aceste vehicule, să venim îmbrăcați corespunzător, ca să creăm atmosfera de acum mulți ani. Multă lume o consideră idilică", a declarat Răzvan Bădulescu, colecţionar.

Strălucitoare și atrăgătoare, limuzinele sunt atât de bine întreținute încât par abia ieșite pe poarta fabricii.

Una dintre maşini a fost fabricată în urmă cu aproape 100 de ani, în doar 550 de exemplare în toată lumea, iar astăzi este considerată o adevărată bijuterie pe patru roți. Alături de alte mașini de epocă, aduse din toată țara, a transformat Calea Victoriei într-un loc în care parcă timpul a dat înapoi, iar pentru câteva ore pare că orașul s-a întors în secolul trecut.

Pentru cei veniți să le admire, expoziția a fost o călătorie printre povești și amintiri din alte vremuri.

"E păcat că nu se reinventează designul în zilele noastre", a spus un admirator.

Venit de la New York, Hai Do nu se aștepta să vadă în România automobile retro fabricate în țara lui.

"Aceste mașini sunt foarte frumoase, arată foarte bine, au un stil clasic. Mi-aș dori să iau una cu mine! Îmi place foarte mult aici. România e superbă, cea mai frumoasă țară în care am fost!", a declarat Hai Do.

Dincolo de caroserii impecabile și de vârsta impresionantă, fiecare mașină are propria poveste.

"Avem aici o mașină americană, un Chrysler Plymouth fabricat în 1938, o mașină pe care dumneavoastră o vedeți de obicei în filmele cu Sergiu Nicolaescu, cu comisarul Moldovan, filmele copilăriei", a declarat Viorel Burcea, colecţionar.

"Este un Citroën B11, cu porecla Traction Avant. Am achiziționat-o în anii 2000, când Francis Coppola a filmat în România. Dânsul a cerut să i se caute astfel de mașini pentru filmare. Am cumpărat această mașină din Belgia, am recondiționat-o și am filmat cu ea în producție", a precizat Paul Pasu Colecţionar.

Retro Parada va ajunge anul acesta în 35 de orașe.

