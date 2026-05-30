Turismul autentic din Bucovina nu mai e doar despre peisaje spectaculoase, ci și despre experiențe care îi aduc pe oameni mai aproape de gustul și de tradițiile locului. Tot mai mulți români întorși din străinătate aleg să îşi investească banii acasă și transformă casele părinteşti în atracții pentru turişti veniţi din toată lumea. De la mese pregătite cu produse luate direct din grădină, până la povești despre viața simplă de altădată, punctele gastronomice locale au ajuns cele mai căutate experiențe din Bucovina.

În inima Bucovinei, Cacica îi întâmpină pe turiști cu aer curat și liniște autentică. După 25 de ani petrecuți printre străini, Mihaela s-a întors acasă. În trei ani, a transformat complet casa în care a copilărit.

"Plimbându-ne pe aici prin grădină am văzut frumuseţea locului şi peisajul pe care îl oferă această locaţie şi am decis să punem un câmp e lavandă, să deschidem o mică unitate de cazare în jurul căreia, ulterior, am făcut un punct gastronomic local.", spune Mihaela Robu, proprietară punct gastronomic.

Un loc care azi atrage turiști din toate colțurile lumii, veniți să descopere farmecul Bucovinei și gustul autentic al bucatelor pregătite cu drag de gazde.

"Vezi de unde vine materia primă, vezi cum cultivă omul, vezi cum culege produsul din grădină şi ţi-l găteşte, cum pune produsul pe masă.", adaugă Mihaela Robu.

90 de lei plătesc oaspeţii pentru un meniu complet, cu gust autentic de Bucovina.

"Poftim! Legume proaspete. Ceapa e culeasă de dimineaţă şi curăţată pentru dumneavoastră.", spune proprietarul.

"Atunci când este nevoie, grădina noastră este prezentă la datorie cu legume proaspete şi tot ce mai este nevoie în completare.", explică Oana Dragomir, producător local.

Tot din grădina Mihaelei turiştii pot lua suveniruri care să le aducă aminte de Bucovina.

Şi pentru că totul se învârte în jurul lavandei, de aici poţi pleca şi cu o amintire creată în micul laborator. De la săculeţi, uleiuri esenţiale şi până la săpunuri sau apă florală, chiar şi cu un buchet parfumat cu flori.

La 50 de kilometri distanţă, alt loc, altă poveste. De doi ani, Tiberiu şi-a deschis un punct gastronomic local în casa bunicii.

"Am zis să încercăm şi am pornit. Nu am ridicat altă clădire, am adaptat casa. Am avut, am avut de prin toată lumea asta. A fost si Spania, Germania, Canada, de peste tot.", spune Tiberiu Costinan, administrator punct gastronomic local Putna.

Cei care se așază la masă, pot savura o ciorbă tradițională cu 27 de lei, şi un fel principal cu 55 de lei. Deserturile costă între 15 și 25 de lei.

"Un turism autentic, care trebuie să se facă în ţara asta. + 26.08 - Ar trebui promovate la maximum chestiile astea.", spune Gabriel Lang, turist.

"Pentru turişti străini mai ales, care nu ştiu foarte multe despre gastonomia din România este o experienţă extraordinară. Pentru ei este o poveste întreagă, nu doar ceva ce au în farfurie. Au şi o poveste.", adaugă Pascal Garnier, ghid turistic.

În prezent, în România există mai puţin de 600 de Puncte Gastronomice Locale.

