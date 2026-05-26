Centura salvează vieţi… dar nu pe toate la fel. Femeile mor mai des în accidente rutiere, chiar şi atunci când poartă centură şi respectă regulile. Motivul este şocant: multe autoturisme au fost proiectate şi verificate după tiparul corpului masculin. Aşa că, în caz de impact, airbagurile şi centurile pot reacţiona diferit pentru femei. Iar locul din dreapta este, la propriu, scaunul mortului.

Ne urcăm zilnic la volan convinşi că maşina ştie să ne protejeze. Doar că, zeci de ani, testele de siguranţă au avut un singur client: bărbatul adult. Practic, multe maşini au învăţat să salveze vieţi după tiparul masculin.

"Ideea este că acele manechine au fost concepute prin anii '70 şi au fost concepute simulând un bărbat de 175 de centimetri şi 75 de kilograme. Anatomia, evident, a bărbatului este total diferită de cea a femeilor", a spus instructorul de conducere defensivă Bogdan Talaşman.

În unele cazuri însă, manechinul feminin este doar o versiune mai mică a celui masculin. Într-un impact, corpul femeii preia diferit forţa loviturii, iar zone precum coloana, toracele sau picioarele devin mult mai vulnerabile.

"Pe ambulanţă, spre exemplu, avem o creştere a riscului pentru fracturile de stern, costale, de bazin, claviculă", a spus Adrian Ţălu, medic UPU SMURD Ploieşti.

Femeile de peste 50.000 de ani, printre cele mai expuse

O echipă de cercetători din Austria, care a analizat peste două mii de accidente, a descoperit că femeile de peste 50 de ani sunt printre cele mai expuse. Chiar şi la viteze mici, riscul de răni grave sau deces este de două ori mai mare decât în cazul bărbaţilor implicaţi în aceleaşi accidente. Până atunci însă, un lucru poate face diferenţa dintre o sperietură şi o tragedie: poziţia la volan.

Reporter: Cum vă alegeţi poziţia când sunteţi la volan?

Femeie: Să fie cât mai confortabil, cât mai comod. Puţin mai în spate, să fiu mai relaxată.

Bărbat: S-a nimerit să mă prindeţi fără centură. De obicei, pasagerii mei stau cu scaunul mai pe spate.

Femeie: Mie îmi place volanul aproape, ţin bine de el, spatele drept şi două mâini pe volan.

Reporter: Nu vă simţiţi totuşi prea aproape de volan?

Femeie: Nu, eu sunt confortabilă.

Câţiva centimetri pot decide cât de grav e impactul.

"O să avem un impact între 13 şi 15 kilometri pe oră, unde vom vedea de ce este importantă centura de siguranţă, o să remarci că de fapt nu te ţii tu cu mâinile, ci te ţine centura", a mai explicat Bogdan Talaşman.

Locul din dreapta, mai periculos decât scaunul şoferului?

Iar locul din dreapta, preferatul multor pasageri, poate deveni uneori mai periculos decât scaunul şoferului.

Anul trecut, aproape 1.300 de români şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere, iar peste 3.000 au fost răniţi grav.

