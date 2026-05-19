"Danaida" lui Constantin Brâncuși strălucește și mai puternic în istoria artei. Sculptura artistului român a fost vândută aseară, la licitația de la New York, pentru peste 107 milioane de dolari. Lucrarea a depășit semnificativ estimările inițiale și a devenit a doua cea mai scumpă sculptură adjudecată vreodată la o licitație.

"Începem de la 82 milioane de dolari! 84 de milioane! 86 de milioane! 86 de milioane de dolari! 93 de milioane! Ultima şansă pentru lucrarea lui Brâncuşi. Pentru 93 de milioane. Vândută cu 93 de milioane de dolari pentru numărul 7093.", spune conducătorul licitaţiei.

Achiziționată pentru o sumă record

Un minut şi 24 de secunde. Atât a durat adjudecarea spectaculoasă pentru "Danaida" lui Constantin Brâncuşi, una dintre cele mai importante sculpturi moderne din lume. Cu tot cu taxele pe care le implică, piesa a fost achizitionată pentru aproape 108 milioane de dolari.

Este un nou record absolut pentru opera sculptorului roman şi al doilea cel mai mare preţ plătit vreodată pentru o sculptură la o licitaţie. Recordul este deţinut de sculptura din bronz realizată în 1947 de artistul elvețian Alberto Giacometti, "Omul care arată cu degetul", vândută la licitaţie în 2015 cu 141,3 milioane de dolari.

Licitațiile organizate luni la casa Christie's din New York au înregistrat sume record, stabilind noi repere pentru mai mulți mari artiști ai lumii, printre care Jackson Pollock, Mark Rothko, Constantin Brâncuși și Joan Miró, potrivit AFP.

Un alt record a fost stabilit de sculptura „Danaida”, un cap din bronz realizat în 1913 de Constantin Brâncuși (1876 - 1957), adjudecată pentru 107,6 milioane de dolari. Este un nou maxim pentru artist, depășind precedentul record de 71,2 milioane de dolari stabilit în 2018.

"Danaida" a atras atenţia şi săptămâna trecută, după ce faimoasa actriţă Nicole Kidman şi-a împrumutat imaginea ca să o promoveze. Este una dintre lucrările importante ale perioadei de maturitate a lui Brâncuşi, asociată cu seria sa de forme abstracte inspirate din mitologia greacă, Danaidele. Piesa, amplasată pe un soclu din piatră de calcar, este portretul muzei sale, pictoriţa maghiară Margit Pogany.

