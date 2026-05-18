Bărbat din Dâmboviţa, arestat după ce a dat foc unei case pentru că proprietarul i-ar fi fost dator

Un bărbat de 39 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a incendiat o casă din comuna Cornățelu, județul Dâmbovița, în care locuia cu chirie, pe fondul unui conflict legat de o presupusă datorie a proprietarului, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Dâmbovița.

"La data de 16 mai a.c., în baza probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Titu, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răcari, un bărbat, de 39 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă, pentru săvârşirea infracţiunii de distrugere prin incendiere. Din investigaţiile efectuate a rezultat că, la data de 16 mai a.c., bărbatul, pe fondul unei datorii mai vechi, ar fi incendiat un imobil în care locuia cu chirie, din comuna Cornăţelu", precizează IPJ Dâmboviţa.

Pe parcursul zilei de duminică, cel în cauză a fost prezentat magistraţilor, pe numele său fiind emis un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Conform unor surse judiciare, bărbatul care a dat foc casei este din Republica Moldova, stătea în gazdă în casa pe care a incendiat-o şi a spus poliţiştilor că proprietarul imobilului îi datora 4.000 de lei în contul unor munci prestate.

În acest caz, cercetările sunt continuate pentru infracţiunea de distrugere prin incendiere.

Nicu Tatu

