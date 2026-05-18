Diferiţi, dar împreună. Cât contează vârsta şi cultura în iubire

Îi despart anii, cultura sau felul în care văd lumea. Sunt diferenţe care pentru unii pot părea greu de trecut, însă pentru alţii, aşa arată o relaţie modernă, într-o Românie multiculturală. Dacă dragostea trece peste vârstă, cultură sau religie, ce se întâmplă însă în viața de zi cu zi? Un astfel de cuplu trebuie să gestioneze nu doar provocările unei relații obișnuite, ci şi diferenţele de limbă, mentalitate, gusturi, obiceiuri şi chiar tradiţii. Echilibrul, spun specialiştii, stă în inteligenţa emoţională şi în respectarea unor valori universal valabile: comunicare, respect şi fidelitate.

El ascultă muzică ușoară. Ea, tehno. El vrea liniște, ea călătorii. Cea mai mare diferență este însă cea de vârstă - îi despart 18 ani. Și totuși, Alexandra și Mihai sunt împreună de 5 ani. Iar pe ultimii doi i-au trăit din rolul de soț și soție.

"Consider cumva că diferența asta de vârstă e un echilibru pentru că fiecare a venit cu perspective și opinii diferite și cumva am învățat unul de la altul și asta ne-a apropiat mai mult. Cred că fiecare relație e unică, diferită și nu există o formulă standard pentru fericire. Nu contează diferența, nu contează naționalitatea", a mărturisit Alexandra pentru Observator 16.

Și nici măcar faptul că sunt diferiți sau au obiceiuri opuse.

Reporter: Vă plac aceleași lucruri?

Mihai: Nu neapărat, dar mai lăsăm. las eu, lasă ea.

Reporter: Faceți și compromisuri?

Mihai: Normal.

"Eu prefer să ne plimbăm mai mult, să vizităm, el vrea mai mult să stea, să ne relaxăm. El este o persoană mult mai matinală decât mine, dar ne completăm cumva", a mai spus Alexandra.

Ce ține însă un cuplu împreună atunci când oamenii vin din universuri diferite? Timp de doi ani, Cristina a trăit o poveste de dragoste cu un englez. Fiind psiholog, i-a fost mai ușor să înțeleagă nu doar diferențele de cultură, ci și nevoile celuilalt.

"Am călătorit amândoi. 'Compromis' e un cuvânt cheie. Cel mai important e ca fiecare persoană să înțeleagă ce își dorește sau ce este potrivit pentru ea și să fim cât se poate de conștienți să înțelegem implicațiile fiecărei situații. În ce măsură simțim că noi putem să facem eforturile respective în relație atât pe termen scurt, cât și pe termen lung", a spus Cristina pentru Observator 16.

"Bineînțeles că ne putem certa pe orice limbă. Pot să fie diferențe în ce privește vârsta, dacă ne aflăm într-o etapă în care o persoană vrea familie și stabilitate și cealaltă vrea independență sau explorare. Sau în ce privește cultura, venim cu un bagaj în care avem diferite moduri de a iubi, de a comunica, de a înțelege rolurile în cuplu", a explicat psihologul Mădălina Roșu.

Într-o perioadă în care oamenii circulă tot mai mult, se mută mai des și își fac o familie mai târziu, românii au ajuns să iubească tot mai des peste granițe. Fie ele culturale sau religioase. Peste 3 milioane de români trăiesc în alt stat european. Asta înseamnă mai multe relații mixte. Și o nouă normalitate în iubire.

Diferențele de vârstă sau de cultură nu mai sunt o excepție în România. Anul trecut peste 100.000 de cupluri s-au căsătorit, iar specialiștii spun că poveștile lor au trecut dincolo de granițe, de mentalități sau de diferențe de generație. Rămâne însă o întrebare simplă: cât de ușor se găsește echilibrul într-o astfel de relație?

"Nu are nicio importanță asta dacă reușești să te cunoști și să ai încredere în cel cu care vrei să trăiești. Eu eram de la oraș și ea de la țară dar n-a contat asta. A fost foarte, foarte frumos", a spus un bărbat căsătorit.

Atunci când unul dintre parteneri renunță constant la sine, apare un dezechilibru de putere sau cei doi nu au un plan comun de viitor, e semn că diferențele nu doar că ne pot apropia, dar ne pot și despărți. Specialiștii spun că nu diferențele de vârstă sau de cultură decid viitorul unei relații, ci capacitatea celor doi de a construi reguli comune.

"Atâta timp cât noi învățăm cum să gestionăm conflictele în cuplu și comunicăm matur și avem o flexibilitate psihologică, adică suntem deschiși să ne adaptăm unul în relație cu celălalt, conflictele pot fi sănătoase. Pentru că au crescut împreună, au comunicat, au o siguranță emoțională", a precizat psihologul Mădălina Roșu pentru Observator 16.

"Trebuie să știi din start că va fi un parcurs mai dificil decât o relație între persoane care aparțin aceleiași culturi sau religii și că totul trebuie bazat pe toleranță și pe discuție. Dacă se pornește într-o relație cu ideea că celălalt o să trebuiască să preia cultura și religia ta, sacrificându-se pe sine, eu lucrul acesta nu-l văd ca putând să funcționeze", crede şi teologul Damian Anfile.

Pentru că în acest caz, nu doar religia este diferită, ci și sărbătorile, tradițiile sau stilul de educație a copiilor. Gura lumii rămâne însă aceeași. Și atunci când identitatea cuplului este puternică, iubirea poate face față oricărei prejudecăți.

Anita Lasculescu

