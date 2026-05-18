În anul declarat prin lege, "anul Brâncuşi" în România, cele mai importante evenimente se întâmplă în afara ţării. Chiar acum, câteva din operele marelui artist sunt expuse la Roma ori la Berlin. Iar în această noapte, sculptura Danaide se vinde la licitaţie, la New York, cu o sumă care e posibil să depăşească recordul de 100 de milioane de dolari. În ţară, evenimentele pot fi numărate pe degete. Brâncuşi a făcut infinitul celebru. Noi încă ne împiedicăm de lucrurile finite: bugete, hârtii şi promisiuni, explică ministrul care a semnat legea.

"Cap de copil" - e prima lucrare importantă a lui Brâncuşi după ce acesta se stabileşte la Paris, în 1904. Sculptura, evaluată la 7 milioane de euro, se află în patrimoniul Muzeului national de artă din Bucureşti, şi a fost dată Palatului Culturii din Iaşi cu titlu de împrumut. Pentru o săptămână. Cam atât durează ambiţia culturală a României în anul pe care statul l-a numit, prin lege, anul Brâncuşi.

"Statul nu este operator cultural. Şi nu trebuie să fie operator cultural. Ori de câte ori statul se substituie iniţiativelor de acest gen se întâmplă greşeli", declară Andras Demeter, ministrul Culturii.

Şi, decât să greşească, mai bine nu face nimic. Numărăm pe degete evenimentele care omagiază, la noi în ţară, opera sculptorului plecat pe jos din Hobiţa, şi devenit, la Paris, părintele sculpturii moderne. Doar că, între timp, restul lumii face exact invers. Şi îi iese foarte bine.

"Din păcate nu avem la nivel naţional în acest moment niciun fel de semnal ca există un fond dedicat pentru anul lui Constantin Brancusi. S-a dat o lege şi a rămas la acest stadiu", declară Adi Tudor, viceprimarul municipiului Târgu-Jiu.

"La Târgu Jiu găsim unele dintre cele mai importante opere ale lui Constantin Brancuşi. În realitate, cele mai mari evenimente nu au loc acasa la el, ci în străinătate, unde reuşesc să atragă şi sute de mii de vizitatori", explică Laura Ilioiu, reporter Observator.

Nemţii au înţeles perfect ce înseamnă Brâncuşi ca brand cultural. Peste 400.000 de oameni au fost numai la Berlin, unde în martie s-a deschis cea mai mare expoziţie dedicată lui Brâncuşi în ultimii 50 de ani.

Pentru prima dată, atelierul său, lăsat moştenire Franţei prin testament, a trecut graniţele ţării.

Mii de oameni au stat la coadă, chiar din prima zi.

"Sincer, sunt foarte emoţionată, nu am crezut că aşa ceva este posibil în anul Brâncuşi", a declarat Adriana Loreta Stănescu, ambasadorul României la Berlin.

"La Roma, expoziţia Constantin Brâncuşi, "Originile Infinitului" este deschisă până pe 19 iulie. Iar cetăţenii români şi cei moldoveni au acces gratuit pe baza cărţii de identitate", explică Cristi Popovici, reporter Observator.

Alte lucrări sunt acum expuse ori urmează în Belgia, Israel, Portugalia, China, India, Noua Zeelandă sau Senegal. În această noapte, la New York, sculptura Danaide se vinde în cea mai importantă casă de licitaţie. Şi a avut parte de o promovare fără precedent. Preţul de pornire e unul uriaş - 100 de milioane de dolari. Cunoscătorii spun că sigur va fi depăşit recordul.

"Nu avem altă soluţie decat sa ne urcam pe valul creat. A se vedea exemplul cu coiful si bratarile dacice recuperate", a declarat Andras Demeter, ministrul Culturii.

Valul există deja. Doar că l-au creat alţii. La noi, a fost nevoie de o lege ca să îl onorăm cum trebuie pe Brâncuşi. Şi nici atunci nu o facem.

"Adoptarea cu întârziere a bugetului pentru anul 2026 nu a putut să facă a fi posibil o serie de mai multe evenimente pentru a marca personalitatea lui Constantin Brâncuşi", a declarat Natalia Intotero, fost ministru al Culturii.

Târziu a fost mereu. Aşa, casa lui Brâncuşi de la Hobiţa a ajuns un maldăr de lemne iar operele lui, de la Târgu Jiu, spălate în trecut cu peria, aşteaptă să fie restaurate.

